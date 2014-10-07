تیم ملی والیبال پس از 44 روز به ایران بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمانی آنها در آسیا این بار شیرینی مضاعفی دارد زیرا آنها، قهرمانی این بازی‌ها را آن هم برای اولین بار در تاریخ مسابقات آسیایی، همراه با همسران و کودکانشان جشن گرفتند.

بازیکنان تیم ملی والیبال ایران به دلیل مسابقات لیگ جهانی، شرکت در اردوی تدارکاتی آمریکا و مسابقات قهرمانی جهان از خانواده خود دور بودند اما با مشارکت گروه صنعتی پاکشو و برند گلرنگ آنها توانستند جشن قهرمانی در آسیا را همراه خانواده شان برگزار کنند. اعضای خانواده ملی پوشان والیبال کشورمان به قصد روحیه بخشیدن به بازیکنان، در اینچئون کنار تیم ملی بودند.

محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال می گوید: با توجه به آن که اعضاي تیم ملی کشورمان پیش از مسابقات قهرمانی جهان در اردو بودند و پس از پایان مسابقات نیز مستقیم به کره جنوبی سفر کردند، به قصد افزایش روحیه بازیکنان و قدردانی از زحمات آنان شرایطی فراهم گردید تا خانواده بازيکنان در زمان رقابت‌های آسیایی با حضور در سالن مسابقات تماشاگر مسابقات تیم ملی باشند.

رئیس فدراسیون والیبال افزود: با نهایی شدن این تصمیم شرکت گلرنگ، برای اعزام خانواده والیبالیست‌های کشورمان به کره جنوبی اعلام آمادگی نمود. و جالب اینکه این شرکت اعزام خانواده بازیکنان تیم ملی را هدیه‌ای کوچک برای والیبالیست‌های خوب کشورمان دانسته است.

تیم ملی والیبال ایران امسال برای اولین بار در بازی‌های قهرماني جهانی در جمع شش تیم اول قرار گرفت و در بازی‌های آسیایی توانست براي اولين بار، قهرمان شود. این تیم صبح امروز سه شنبه در میان استقبال اهالی ورزش وارد فرودگاه امام خمینی(ره) شد.

