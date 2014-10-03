به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اینچئون، محمد موسوی بعد از قهرمانی ایران در مسابقات والیبال بازیهای آسیایی اظهار کرد: این اولین مدال طلایی بود که در بازی‌های آسیایی گرفتیم. ما پیش‌بینی این مدال را داشتیم، اما فکر نمی‌کردیم اینقدر کارمان سخت شود.

وی افزود: ژاپن تیم خیلی خوبی بود که نشان داد پیشرفت کرده است. آنها جوان‌تر شده‌اند و در دریافت و سرویس عادی بودند و ما را تحت فشار قرار دادند.

ملی‌پوش والیبال ایران در پایان با بیان اینکه از بازی ژاپن شوکه شده بودیم، گفت: اما خوشبختانه به بازی برگشتیم و بازی را جدی گرفتیم، روی نقاط ضعف ژاپن تمرکز کردیم و توانستیم دو ست آخر را هم پیروز شویم.