کار تلویزیون به نقد تبلیغات ماهواره کشید

امیر برادران نویسنده مجموعه تلویزیونی «سیگنال موجود است» که برای پخش از شبکه سه ساخته شده است در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه با توجه به نقد شبکههای ماهواره ای در این اثر به شبیهسازی برخی از برنامهها یا عوامل آنها هم اقدام شده یا خیر، توضیح داد: خیر در این سریال به هیچ وجه از شبیهسازی استفاده نمیشود و اصلا آیتمی برای این کار تعریف نکردهایم و البته ابزار این عمل را هم در اختیار نداشتیم.
وی افزود: شبیه سازی معمولا زمانی موفق است که برنامهای خاص از مدتها قبل آنالیز شود یا عادتهای رفتاری و تکیه کلامهای یک فرد مورد بررسی قرار گیرد و بعد برای ایجاد موقعیتهای خنده دار به تقلید آنها پرداخته شود. ضمن اینکه باید دکورها و گریمهای سنگینی را هم برای نزدیک شدن به این موقعیتها و افراد اعمال کرد.
این نویسنده درباره تازهترین ساخته مهدی مظلومی اظهار کرد: تلاش کردیم عملکرد نادرست برخی از شبکههای ماهواره ای را در این سریال نقد کنیم و در این کار یک خانواده غلط و یک شبکه غلط وجود دارد که حتی خود اعضا و کارکنان آن هم گاهی اوقات نسبت به عملکردهای نادرست شبکه ماهوارهای اعتراضهایی دارند.
برادران تصریح کرد: همچنین در دو قسمت از کار تبلیغات غلط برخی شبکههای ماهوارهای یا در قسمتهای دیگر کلیاتی همچون پارتی بازی را در متن به چالش کشیدیم. اما تاکیدمان بر افراد نبود و به اصطلاح مضامین را مطرح کردیم نه مصادیق را.
نویسنده سریال «دست بالای دست» درباره پیام محوری قصه «سیگنال موجود است» نیز توضیح داد: به نظرم این سریال بیش از هر چیز بر این تاکید دارد که برای رسیدن به هر هدفی باید راه درست آن را انتخاب کرد. کسانی مانند پرهام در این قصه هستند که استعدادی ندارند اما با القای نادرست دیگران و همچنین اصرارهای خودشان و تلاش نکردن برای پیشرفت، راه نامناسبی را در پیش میگیرند و در نهایت هم پشیمان میشوند.
این سریال برای شبکه سه ساخته شده ولی هنوز زمان پخش آن مشخص نیست.
نظر شما