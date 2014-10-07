جشن کودک ومحیط زیست چهارشنبه در پارک پردیسان/ بازدید رایگان از موزه پردیسان در هفته کودک

به گزارش خبرگزاری مهر، مهناز مظاهری از همکاری سازمان حفاظت محیط زیست با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان در هفته کودک خبر داد و گفت: با توجه به جایگاه آموزش کودکان و نوجوانان در زمینه حفظ محیط زیست برنامه های ویژه ای امسال سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می شود.

وی با اشاره به حضور پررنگ این سازمان در برگزاری مراسم هفته کودک گفت: بازدید از موزه تاریخ طبیعی پارک طبیعت پردیسان به منظور ارتقای آگاهی های محیط زیستی دانش آموزان در هفته کودک از تاریخ 14 مهرماه لغایت 20 مهرماه برای دانش آموزان مقطع ابتدایی رایگان است.

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در این هفته مدارس و کودکان به اتفاق خانواده می توانند از موزه تاریخ طبیعی واقع در پارک طبیعت پردیسان بازدید نمایند.

مظاهری گفت: جشن کودک ومحیط زیست در روز چهارشنبه 16 مهرماه همزمان با روز جهانی کودک با حضور چهره های محبوب کودکان در سالن سبز پارک پردیسان برگزار می شود.

وی ، برگزاری دوره آموزشی ویژه مربیان مهد کودک و معلمان مقطع ابتدایی را از دیگر برنامه های هفته کودک عنوان کرد و گفت: این دوره 4 ساعته برای 40 نفر از مربیان و معلمان شهر تهران با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش برگزار می شود.

به گفته معاون سازمان حفاظت محیط زیست، هدف از برگزاری دوره آموزشی محیط زیست در هفته کودک ، توانمند سازی افراد در زمینه حفظ محیط زیست و ارتباط کودک با محیط زیست و چگونگی آموزش به کودک توسط مربیان و معلمان و لمس طبیعت و موجودات از نزدیک است.

مظاهری ادامه داد: برگزاری "مسابقه نقاشی آب و محیط زیست" برای کودکان مقطع سنی 3 تا 8 سال ، برنامه آموزشی تفریحی ، لمس حیوانات زنده ، برگزاری مراسم شاد با مضامین محیط زیستی از دیگر برنامه های سازمان حفاظت محیط زیست در هفته ملی کودک است که توسط ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها برگزار می شود.

وی از همکاری سازمان حفاظت محیط زیست با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان در هفته کودک خبر داد و گفت: با توجه به جایگاه آموزش کودکان و نوجوانان در زمینه حفظ محیط زیست برنامه های ویژه ای امسال سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می شود.

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه هماهنگی های با روسای گروه پیش دبستانی استان تهران برای اجرای بهینه هفته کودک داشته ایم ، افزود: رابطین جهت برگزاری هفته کودک در ادارات کل آموزش و پرورش استانها تعیین شد تا موضوع محیط زیست که امانت گرانقدر خداوند برای همه زیستمندان کره زمین است به کودکان آموزش دهیم.

گفتنی است، در سال 1954 میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه ای ، نامگذاری یک روز از سال را بعنوان " روز جهانی کودک": تصویب کرد. پیشنهاد این نامگذاری را اتحادیه ی بین المللی رفاه کودکان در سال 1952 میلادی ارائه کرده بود. به دنبال تصویب این قطعنامه ، برخی کشور ها 11 خرداد و بعضی دیگر 16 مهر را به نام روز جهانی کودک به رسمیت شناختند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز ابتدا روز یازدهم خرداد به عنوان روز جهانی کودک در ایران انتخاب شد و سپس در سال 1357 شورایی با حضور نمایندگان سازمان ها ، موسسات و ارگان های فعال در حوزه ی کودکان و نوجوانان از جمله کانون پرورش فکری ، طرح تغییر روز جهانی کودک از 11 خرداد به 16 مهر را پیشنهاد کرد و با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی ، 16 مهر در ایران " روز جهانی کودک" شد.