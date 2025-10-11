آینده محیط زیست کشور در گرو نهادینه شدن آموزش‌ به کودکان است

محمد مدادی، رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیطبان سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر،با تأکید بر اهمیت نقش کودکان در حوزه محیط زیست گفت: کودکان حق بهرهمندی از یک محیط زیست سالم را دارند. در حالیکه آنها آسیبپذیرترین قشر در مواجهه با بحرانها و مشکلات محیط زیستی از جمله تغییرات اقلیمی هستند، اما در شکلگیری این بحرانها تقریباً هیچ نقشی نداشتهاند.
وی افزود: محیط زیست یک حق بیننسلی است؛ یعنی نه تنها کودکان امروز، بلکه کودکان فردا و نسلهای آینده نیز حق دارند از محیط زیستی مطلوب بهرهمند باشند. بنابراین جامعه وظیفه دارد این حق را به رسمیت بشناسد و برای تحقق آن تلاش کند.
مدادی با اشاره به نقش کودکان در آموزشهای محیط زیستی گفت: کودکان در سن طلایی یادگیری قرار دارند و بهترین زمان برای نهادینه کردن رفتارهای زیستمحیطی در آنها دوران کودکی و نوجوانی است. اگر در این دوران آموزشهای لازم از طریق روشهای متنوع به کودکان ارائه شود، میتوان امیدوار بود که این آموزشها در آنها نهادینه شود و به نگرشها و رفتارهای پایدار منجر گردد.
وی در ادامه از برگزاری رویدادی ویژه کودکان با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و تشکلهای مردمی فعال در حوزه آموزش محیط زیست خبر داد و گفت: این رویداد به مناسبت روز کودک و با محوریت آموزش محیط زیست برگزار شد. در این رویداد بخشهای مختلفی از جمله نمایشگاه، پنلهای سخنرانی، آموزشهای رسمی و غیررسمی و همچنین نگاهی انتقادی به موضوع آموزش محیط زیست کودکان در کشور در نظر گرفته شده بود. این برنامه در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تهران برگزار شد.
به گفته رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیطبان، در کنار برنامههای اصلی این رویداد، فعالیتهای جانبی برای کودکان و خانوادهها نیز طراحی شده است. علاوه بر آن، در سطح کشور نیز برنامههای نمادینی با حضور کودکان و خانوادهها در حال اجرا است که شامل بازدید از موزهها، برگزاری مسابقات هنری و فعالیتهای گروهی با محوریت حفظ محیط زیست بود.
مدادی تأکید کرد: مهمتر از برگزاری این رویدادها، برنامهریزی برای سیاستگذاریهای درست و اجرای برنامههای اثربخش، مداوم و مستمر در حوزه آموزش محیط زیست کودکان است. در همین راستا تفاهمنامهای بین معاونت آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به امضا رسیده است.
وی ابراز امیدواری کرد که با همافزایی ظرفیتهای این دو نهاد و همچنین همکاری دستگاههایی مانند وزارت آموزش و پرورش، بتوان گامهای مثبتی در مسیر آموزش محیط زیست به کودکان و نوجوانان برداشت.
این مقام مسئول به چالشهای موجود اشاره کرد و گفت: نخستین چالش در این حوزه، گستردگی مخاطبان است. جمعیت کودکان و نوجوانان در کشور بسیار زیاد است و آموزش محیط زیست تنها از طریق برنامههای درسی و رسمی امکانپذیر نیست.
به گفته وی، باید در کنار آموزشهای رسمی، برنامههای غیررسمی مانند اردوهای آموزشی، بازدید از موزهها و فعالیتهای گروهی محیط زیستی نیز طراحی و اجرا شود.
مدادی افزود: طبیعتاً وقتی صحبت از آموزشهای غیررسمی میشود، موضوع اعتبار و بودجه نیز مطرح است. با این حال، با توجه به اهتمامی که هم در سازمان حفاظت محیط زیست و هم در وزارت آموزش و پرورش برای همکاری در این حوزه وجود دارد، گامهای مثبتی برداشته شده و امیدواریم این مسیر با جدیت ادامه یابد.
وی در پایان تأکید کرد: آموزش محیط زیست به کودکان یک ضرورت انکارناپذیر است و آینده محیط زیست کشور در گرو نهادینه شدن این آموزشها از سنین پایین است.
