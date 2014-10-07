جوشش «چهل چشمه» در فضائل امام علی (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که دربرگیرنده 40 مثنوی از شاعرانی چون صامت بروجردی، علی آهی، خوشدل تهرانی، حبیب چایچیان (حسان)، عطار نیشابوری، محمود قاری‌زاده کاشانی، محمدعلی مردانی، شیدا نیشابوری، صغیر اصفهانی، حکیم هیدجی، غلامرضا سازگار، سنایی غزنوی، حاج نادعلی کربلایی، حاج محمد علامه و ... است، تلاش می‌کند تا در هر یک از مثنوی‌های انتخابی، فضیلت‌های امام علی (ع) را دنبال کند. به عبارت دیگر غلامحسینی که خود از شاعران آیینی است، این سروده‌ها را فقط برای مدح و ستایش مقام امیر مومنان گردآوری نکرده است.

گردآورنده این اثر، اشعار «چهل چشمه» را از دیوان ها، آثار قدیمی، کتاب های امروزی و دستنوشته شاعران یافته و کنار هم قرار داده است؛ به این اعتبار که همه آن‌ها یک چشمه از فضائل و خصائل امام علی (ع) را به شعر در آورده باشند.

او در مقدمه کتاب می‌نویسد که جرقه جمع آوری این شعرها حدود 40 ماه قبل و در روزهای ابتدایی سال 1390 در کنار ایوان نجف و مرقد حضرت ابوتراب زده شده و از وجود حضرتش خواسته که پس از بازگشت به ایران، این اندیشه را عملی کند.

این کتاب 95 صفحه‌ای حاصل بررسی بیش از 200 کتاب، اثر قدیمی و دستنوشته شاعران است. برای همین است که در «چهل چشمه»، هم از شاعران متقدم و هم از سرایندگان متأخر می‌شود سراغی یافت. وجود مثنوی‌هایی از سنایی غزنوی شاعر سده‌های پنجم و ششم و عطار نیشابوری شاعر سده های ششم و هفتم گرفته تا صامت بروجردی و صغیر اصفهانی، همچنین انتخاب شعرهایی از شعرای معاصر، نظیر علی آهی، مهدی آصفی، حبیب چایچیان (حسان) و ... سروده‌های ادوار مختلف در گردآوری این کتاب، مورد توجه قرار گرفته است.

شاعران درگذشته معاصر نظیر حاج محمد علامه، خوشدل تهرانی، حکیم هیدجی و حاج نادعلی کربلایی (پدر سه شهید دفاع مقدس) نیز در گزینش های غلامحسینی مورد توجه بوده‌اند.

«چهل چشمه» علاوه بر مقدمه ای از گردآورنده، دارای دیباچه ای از جواد هاشمی (متخلص به تربت) نیز هست که در خلال این مقدمه به اندیشه شکل گیری «شب شعر علوی» برای بیان فضایل و مناقب حضرت امیر (ع) اشاره می کند و آن را به گردآورنده کتاب نسبت می‌دهد. بر اساس این پیشنهاد، فضیلت‌های حضرت علی (ع) به عنوان سرخط شاعران مطرح می شود و آنان بر اساس هر یک از این فضیلت ها، یک شعر بلند و جامع می گویند.

این کتاب با 95 صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت 5 هزار تومان منتشر شده است.