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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۲۲

جشنواره تئاتر کودک مسابقه عکس برگزار می‌کند

جشنواره تئاتر کودک مسابقه عکس برگزار می‌کند

برای اولین بار در بیست و یکمین جشنواره تئاتر کودک ونوجوان همدان مسابقه عکس برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برای اولین بار در بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئا‌تر کودک و نوجوان همدان مسابقه عکس برگزار می‌ شود.

سیامک زمردی مطلق مدیر بخش عکس جشنواره در این باره گفت: اهمیت این مسابقه به این دلیل است که عکاسان و طراحان با نگاه عمیق تری به این بخش نگاه کنند و خیلی جدی تر به این مقوله بپردازند.

وی ادامه داد: رویکرد اصلی این دوره از داوری دقت در انتخاب آثار و توجه به کیفیت آثار نسبت به  کمیت آن است. باید شرایط جدیدی را فراهم آوریم تا عکاسان نگاه جدید و محکم تری به تئاتر کودک و نوجوان داشته باشند زیرا در حال حاضر عکاسان حرفه‌ای از تئاتر کودک و نوجوان کمتر استقبال می کنند.

زمردی مطلق در ارتباط با تعداد آثار شرکت کننده در این دوره از مسابقات عنوان کرد: در این دوره از مسابقات 111 قطعه عکس  انتخاب شده که این عکسها  توسط 26 عکاس از 34 نمایش گرفته شده است. از بین این تعداد در این مرحله 20 عکس از 15 عکاس برای شرکت در اولین دوره از مسابقات عکس انتخاب شده است که در نمایشگاه عکسی که در بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئا‌تر کودک و نوجوان همدان برگزار می شود به نمایش در می آیند. در پایان 3 عکس به عنوان آثار برتر انتخاب می شود.

سیف‌الله صمدیان، رضا معطریان و عباس کوثری هیات انتخاب مسابقه عکس این دوره از جشنواره را تشکیل می‌دهند و سیامک زمردی مطلق رئیس هیات انتخاب است.

بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئا‌تر کودک و نوجوان همدان به دبیری پیام دهکردی از امروز مصادف با روز جهانی کودک آغاز و تا 21 مهر ماه هم زمان با عید سعید غدیرخم ادامه دارد.

کد مطلب 2384886

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