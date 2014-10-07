ایران قابل حذف شدن از معادلات جهانی نیست/ واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی در نشست مشترک مجلس و دولت گفت: حرکت مثبت در بودجه عمرانی، ثبات در بازار، استقبال سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای حضور در ایران و تاکید مقامات خارجی برای حل و فصل سریعتر موضوع هستهای نشان میدهد که سیاستهای دولت در عرصههای مختلف درست بوده است.
رئیس جمهور ضمن استقبال از وجود اختلاف نظر و انتقاد سازنده نسبت به عملکرد دولت اظهار داشت: باید نسبت به مسائل ملی اتفاقنظر داشته باشیم تا تیم مذاکرهکننده کشورمان در برابر قدرتهای خارجی محکم و از موضع عزت صحبت کند، زیرا هنگامی که طرفهای مذاکرهکننده ببینند ایران یکصدا قادر به مهار تورم و ایجاد رشد اقتصادی است، مسائل سریعتر حل و فصل خواهد شد.
وی به اعتراف مقامات کشورهای خارجی نسبت به حرکت مثبت جامعه ایران در بخشهای مختلف اشاره کرد و گفت: این حرکت در سایه پشتیبانی مردم و مجلس و حمایتهای داهیانه رهبر معظم انقلاب حاصل شده است.
رئیس شورای عالی اقتصاد با بیان اینکه امروز من به نمایندگان و ملت ایران مهار تورم و خروج از رکود را تبریک میگویم، افزود: امروز کارآفرینان و سرمایهگذاران در همه استانها داوطلب سرمایهگذاری هستند. سرمایهگذاری نیاز به ثبات و آرامش دارد و دولت در یکسال اخیر موفق به تثبیت نرخ ارز و تورم شده است.
رئیس کابینه یازدهم ادامه داد: وقتی نگرانیها برطرف شود به طور طبیعی کارآفرینان به صحنه خواهند آمد، دولت به دنبال ارائه تسهیلات به سرمایهگذاران داخلی و خارجی است و معتقد است اقتصاد ما هنگامی پیشرفت خواهد کرد که امور به بخش خصوصی و تعاونی سپرده شود.
دکتر روحانی تاکید کرد: این دولت، دولت راستگویان است و به هیچ عنوان نباید در آمارهایی که از سوی نهادهای دولتی اعلام میشود، کسی تردید کند، البته نقد و سوال کارشناسی اشکالی ندارد.
وی با اشاره به اینکه همه باید از حرکت درست کشور به سمت شکوفایی، خرسند باشند، گفت: نباید طوری عمل کنیم که برخی تصور کنند که عدهای از حرکت رو به جلوی کشور ناراضی هستند.
رئیس قوه مجریه به اظهارات مقامات غربی در سفر اخیرش به نیویورک درخصوص مذاکرات هستهای اشاره و بیان کرد: همه رهبران اروپایی که با آنها ملاقات داشتم، تاکید داشتند که اتحادیه اروپا مایل است که مسئله هستهای ایران هر چه سریعتر حل و فصل شود و این اراده در گفتار و کلام آنها به صراحت مشاهده میشد.
دکتر روحانی با تاکید بر اینکه در موضوع هستهای در مواضع اصولی میان ایران و 1+5 اتفاقنظر وجود دارد، تصریح کرد: آنها نمیگویند در اراک نیروگاه نباشد، اختلافی بر سر اینکه در ایران غنیسازی ادامه داشته باشد، وجود ندارد، در اینکه فوردو مرکز هستهای ایران است جای هیچ بحثی نیست و مسائل ادعایی آنها در خصوص پادگانهای نظامی برطرف شده است، اما در جزئیات و کم و کیف این مسائل اختلافنظر داریم.
رئیس شورای عالی امنیت ملی گفت: این اراده امروز در جهان وجود دارد که ایران قابل حذف شدن از معادلات منطقهای و جهانی نیست، هیچ کسی نمیتواند بگوید که ما در مسائل منطقهای و جهانی ایران را کنار میگذاریم و حتی اگر بگوید افکارعمومی باور نمیکند.
وی با بیان اینکه در اینکه ایران نقش بسزایی در مهار تروریسم در منطقه دارد افزود:هیچ اختلافی وجود ندارد حتی کسانی که پس از دیدار در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص ایران اینجور و یا آنجور گفتند، تردیدی در حضور ایران برای حل مسائل منطقهای ندارند. آن حرفهایشان نیز برای پاک کردن عرقی است که بر پیشانیشان نشسته، زیرا سالها ادعاهایی میکردند که امروز تعبیر نشده است.
روحانی افزود: همه باید قدر این شرایط را بدانیم و به حول و قوه الهی با کمک یکدیگر معضلات اقتصادی را برطرف کنیم.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در سیاست خارجی این دولت به قولی که به مردم داده است، در حد یکسال به خوبی عمل کرده و روابطش را با همسایگان و دوستان گسترش داده است، گفت: ما توانستهایم از تخاصم و تنش با کشورهایی که با آنها مشکل داشتیم، بکاهیم. ارتباط ما با کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی رو به گسترش است و همه علاقهمند به توسعه مناسبات با ایران هستند.
وی تصریح کرد: برای مسیر و راهی که پیشرو داریم باید همه با هم باشیم. دولت بدون مجلس قادر به حل مشکلات نیست و همه ما بدون همراهی مردم راه به جایی نخواهیم بود.
دکتر روحانی با تاکید بر وحدت و همدلی همه مسئولان و مردم گفت: ما از رکود خارج شدهایم اما تا رونق فاصله داریم و این آغاز راه در این زمینه است و باید این راه را ادامه بدهیم تا با کمک هم در سال 95 به تورم یکرقمی و رشد مداوم و ثابت بالای 6 درصد برسیم.
رئیسجمهور بیان کرد: همه باید با کمک هم کشور را به نقطهای برسانیم که مورد نظر دولت و مجلس است و رهبر معظم انقلاب در چارچوب اقتصاد مقاومتی آن را از ما طلب کرده است.
روحانی در بخش دیگری از سخنانش با تبیین شرایط اقتصادی کشور در سالهای گذشته و مقایسه آن با وضعیت امروز گفت: در زمینه یارانه دولت تصمیم گرفت تا از محل درآمد حاصل از حاملهای انرژی به مسئله سلامت و پوشش بیمه همگانی بپردازد که این موضوع مورد توجه بسیاری از کشورهای اروپایی قرار گرفت چرا که خیلی از کشورهای بزرگ صنعتی در اجرای این طرح با شکست مواجه شدند.
رئیس جمهور تصریح کرد:دولت تلاش کرده است بودجه را در زمان مشخص قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند و ما از نمایندگان نیز سپاسگذاریم که به موقع به بودجه پیشنهادی رسیدگی و آن را به دولت بازگرداندند. این کار بزرگی است زیرا ما توانستیم بودجه را با آییننامههای مربوطه قبل از سال ابلاغ و بودجههای عمرانی استانی را در 6 ماهه اول محقق کنیم.
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