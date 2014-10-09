به گزارش خبرنگار مهر، علی مرادخانی در نخستین جشنواره سراسری هنری تجسمی اشراق که قبل از ظهر پنج‌شنبه با حضور تعدادی از طلاب هنرمند و مسئولان فرهنگی استان قم در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، با بیان اینکه حرکت هنری طلاب روبه رشد بوده است، اظهار داشت: در حوزه هنر موسیقی فعالیتی صورت نگرفته و ما دچار نوعی حرکت متناقض هستیم، از طرفی کسانی که مبانی نظری دینی برایشان مهم است اصرار بر مسائلی دارند و در آن ما را مورد خطاب قرار می‌دهند که چرا کاری نمی‌کنید و از طرفی این موضوع عقبه‌ای ندارد.

وی با بیان اینکه ما هر سال 1400 فارغ التحصیل در رشته تئا‌تر داریم، ادامه داد: افرادی باید طی سال‌های گذشته کاری می‌کردند و وارد عرصه هنر دینی می‌شدند اما نشدند.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: با فشار حاکمیت و دولت بخشی از کار‌ها درست می‌شود اگر فعالیت در این عرصه هنر از درون بجوشد کار بهتری انجام می‌شود و خوشحال هستیم که ببینیم این دغدغه در حوزه علمیه ایجاد شده و خلاءهای این بخش کمی پر شود و کار ما آزاد‌تر می‌شود و می‌توانیم در پی مبانی دیگر برویم.

در مبانی نظری کمبود داریم

وی با بیان اینکه در مبانی نظری کمبود داریم، یادآور شد: باید زمینه را برای ورود طلاب هنرمند به این عرصه فراهم کنیم تا در تربیت و پرورش افراد و نیاز آنها کاری کنیم، به هر حال این کار مبارکی است که اتفاق می‌افتد و پس از این به مبانی نظری آنها هم باید بپردازیم.

مرادخانی ابراز داشت: دشمن ارزش‌های دیگری را معرفی می‌کند و الان در شرایطی هستیم که داعش فقط با یک اس‌ام اس یک شهر را تصرف کرد و اگر ما در این مسائل با جزئیات وراد نشویم می‌بینیم که در مشهود کردن مبانی نظری ما تعلل می‌کنیم.

وی در این زمینه ادامه داد: از حوزه علمیه تقاضا داریم که وارد این عرصه هنر بشوند و این مباحث را به خوبی ابتدا بشناسند.

فروش محصولات هنری طی سال‌های گذشته بسیار پردرآمد بوده است

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اقتصاد هنر عنوان کرد: فروش محصولات هنری طی سال‌های گذشته بسیار پردرآمد بوده به طوری که سال گذشته 13 میلیارد تومان در حراجی تهران مصولات هنری به فروش رفت.

وی خطاب به طلاب هنرمند افزود: چرا شما که با مبانی نظری آشَنا هستید از این درآمد سهمی نداشته باشید در حالی که می‌توانید.

مرادخانی ادامه داد: این گونه آثار می‌تواند سفیر فرهنگی در دنیا باشد و خود حرکت کند.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی نوعی مطالبات نظارتی از دنیا همچون عرصه سینما دارد و با برگزاری جشنواره‌ها متوجه می‌شویم تا چه اندازه در دنیا طرفدار داریم در حالی که خودمان بی‌خبر هستیم.

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که با توجه به این درخواست‌ها تولیداتی داشته باشیم و باور کنیم که بسیار از آثار هنری ما استقبال می‌شود.

بالا‌ترین نرخ تولید موسیقی زیرزمینی کشور در قم

مرادخوانی بیان کرد: برای ورود به عرصه هنر موسیقی باید به عنوان یک امر جهادی نگاه کرد و خلاءهای موجود در آن را پر کنیم و این عرصه، حوزه خطرناکی است.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابراز داشت: قم، بالا‌ترین نرخ تولید موسیقی زیرزمینی در کشور را دارد و لازم است مقدار زیادی به این موضوع توجه شود.

سخنان این مقام مسئول رو به پایان بود که یکی از حاضران در جشنواره دلیل بالا بودن نرخ تولید موسیقی زیرزمینی در قم را کویری بودن این استان دانست که موجب خنده شرکت کنندگان شد.

مرادخانی عنوان کرد: ارسال 250 اثر از 150 طلاب هنرمند کشور به این جشنواره این نوید را می‌دهد که با خیزش فرهنگی هنری وارد این عرصه می‌توان شد.

