طاهر شیخ الحکمایی مدیر مسئول انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتخابات هیئت مدیره این انجمن توضیح داد: در حال آماده کردن فراخوانی برای برگزاری مجمع عمومی انجمن هنرمندان مجسمه ساز به منظور انتخاب هیئت مدیره جدید هستیم که قرار است این مجمع عمومی اواخر آبان ماه امسال برگزار شود و به این ترتیب امور انجمن به هیئت مدیره جدید واگذار خواهد شد.

این هنرمند مجسمه ساز درباره برنامه ریزی برای هفتمین دوسالانه مجسمه سازی ایران هم گفـت: اگر چه در دولت قبلی تعامل با انجمن ها برای برپایی دوسالانه کمتر بود اما در دولت جدید این علاقه مندی برای همکاری با انجمن به منظور برگزاری هفتمین دوسالانه مجسمه سازی ایران وجود دارد و در انجمن نیز آیین نامه این دوسالانه نوشته شده است که امیدوار هستیم با برنامه ریزی لازم شاهد برپایی این دوسالانه در سال 94 باشیم.

او درباره فعالیت بخش های مختلف این انجمن هم یادآور شد: بخش های مختلف انجمن شامل کمیته های نمایشگاهی، رفاهی و آموزش فعالیت خود را ادامه می دهند تا روزی که هیئت مدیره جدید کار خود را آغاز کند.

ششمین دوسالانه ملی مجسمه سازی ایران در سال 90 برگزار شد و اکنون با یک سال تأخیر برای برگزاری آن در سال 94 از سوی انجمن هنرمندان مجسمه ساز برنامه ریزی می شود.

