فروش سه روز اول نمایشگاه سراسری کتاب کرمانشاه به 2 میلیارد ریال رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، امور مالی دهمین نمایشگاه سراسری کتاب کرمانشاه اظهار داشت: تا پایان روز سوم این نمایشگاه مجموعا 2 میلیارد ریال بن به متقاضیان فروخته شده است.

محسن ابراهیمی گفت: بیشترین بن های فروخته شده در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بوده است.

طلب 17 میلیارد تومان شرکت آب‌ و فاضلاب کرمانشاه از مشترکان

سرپرست معاونت خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه گفت: شرکت آبفا شهری کرمانشاه ۱۷ میلیارد و۶۹۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان از مشترکان طلبکار است.

جهانبخش همه‌خانی اظهار کرد: طلب آب‌بهای مصرفی مشترکان کرمانشاهی از سال‌های گذشته تاکنون 15 میلیارد و 642میلیون و 900 هزار تومان و بابت حق انشعاب نیز دو میلیارد و 54 میلیون و 900 هزار تومان است که در مجموع 17 میلیارد و 697 میلیون و 800 هزار تومان طلب این شرکت از مشترکان است.

ارائه بیش از 3 میلیون نفر ساعت آموزش‌های مهارتی در کرمانشاه

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه از ارائه سه میلیون و 223 هزار و 164 نفرساعت آموزش های مهارتی به متقاضیان کرمانشاهی در شش ماهه اول سالجاری خبر داد.

داوود ناصری امید گفت: این آموزش ها در بخش های مراکز فنی و حرفه ای ثابت شهری، کارگاه های سیار شهری و روستایی، صنایع و صنوف، جوار دانشگاه، استاد شاگردی، پادگان و زندان به متقاضیان ارائه شده است.

جشنواره‌ گردشگری آفتابگردان در سنقر و کلیایی برگزار می‌شود

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه از برگزاری سومین جشنواره گردشگری آفتابگردان در سنقر خبر داد.



علی فعله گری اظهار داشت: این جشنواره، روز سه شنبه 22 مهر ماه در شهرستان سنقر و کلیایی برگزار می شود.



