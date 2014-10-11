شرمنده مردم ایران هستم/ مقابل یمن روحیه برد نداشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، علی دوستی مهر بعد از باخت تیم کشورمان برابر یمن گفت: مسئول اين شكست تنها من هستم و اگر مشكلي در اين تيم بوده حتما از طرف من بوده که نتوانستم تاکتیک‌ها و تدابیر درستی را برای عملکرد بهتر تیمم اتخاذ کنم وگرنه بازیکنان تمام تلاش‌شان را کردند.

وی اضافه کرد: فدراسیون فوتبال هم تمام امکانات را در اختیار ما گذاشت و اردوها و بازی‌های دوستانه مورد نیاز ما را تدارک دید. این دومین بار بود که فدراسیون فوتبال و مردم ایران این شانس را به من دادند که تیم جوانان ایران را به دست بگیرم ولی موفق نبودم و باید بگویم شرمنده همه آنها هستم.

سرمربی تیم ملی جوانان درباره بازی امروز مقابل یمن گفت: گل زود هنگامی را دریافت کردیم و پس از آن یمن در دفاع فرو رفت. اگرچه حملات زیادی روی دروازه این تیم کردیم ولی موفق نشدیم گل بزنیم.

دوستی‌مهر در پاسخ به سوالی درباره نحوه آماده‌سازی تیمش پیش از این مسابقه گفت: در مقابل تایلند مستحق باخت نبودیم ولی این اتفاق افتاد. پس از آن سعی کردیم به بازیکنانمان روحیه بدهیم و به آنها کمک کنیم شکست مقابل تایلند را فراموش کنند چون با پیروزی در دو بازی بعدی می‌توانستیم تیم‌مان را به مسابقات بازگردانیم ولی امروز روحیه پیروزی را نداشتیم.

وی در پاسخ به این سوال که چرا مدام از جناحین توپ‌ها را روی دروازه ارسال می‌کردید و برنامه دیگری نداشتید؟ گفت: اینطور نبود که برنامه‌ای نداشته باشیم و از ابتدای بازی چنین کاری نکردیم. زمانی به سانتر از جناحین روی آوردیم که دیگر وقت کمی برایمان مانده بود. می‌خواستیم توپ‌ها را روی سر عزت‌اللهی و بازیکنان بلندقدمان بکشیم تا از ضربات سر آنها و توپ‌های برگشتی استفاده کنیم که موفق نشدیم.

تیم جوانان ایران پس از باخت مقابل یمن باید دوشنبه در یک بازی بی اثر مقابل میانمار بازی کند.