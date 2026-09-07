طرح ویژه اقتصادی و گردشگری بوانات در آستانه تدوین نهایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پارسایی شامگاه دوشنبه در جشن بزرگ روز بوانات با تبریک این مناسبت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای شهرستان، از تلاش مسئولان و مردم بوانات برای برگزاری این رویداد تقدیر کرد و گفت: مردم استان فارس و به‌ویژه شیراز، خود را بهره‌مند از دسترنج و ظرفیت‌های ارزشمند بوانات می‌دانند.

وی با اشاره به عملکرد استان فارس در سال گذشته افزود: با وجود شرایط دشوار کشور، مسیر خدمت‌رسانی در استان متوقف نشد و فارس در حوزه‌هایی همچون اجرای پروژه‌های عمرانی شهری، نهضت مدرسه‌سازی و جذب سرمایه‌گذاری صنعتی، دستاوردهای قابل توجهی در سطح کشور کسب کرده است.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی و فرهنگی بوانات، گردوی این شهرستان را نمادی از دوراندیشی، صبر، استقامت و برکت دانست و گفت: همین ویژگی‌ها در مدیریت و اجرای پروژه‌های شهری بوانات نیز دیده می‌شود و پروژه مجموعه تجاری، تفریحی و گردشگری اورانوس نمونه‌ای از این نگاه آینده‌نگرانه است.

پارسایی همچنین از قرار گرفتن بوانات در محورهای اصلی توسعه گردشگری استان فارس خبر داد و گفت: طرح ویژه اقتصادی و گردشگری بوانات با همکاری دانشگاه اصفهان در حال تدوین است و امید می‌رود تا پایان سال و پایان دوره شورا اسلامی شهر به تصویب برسد تا زمینه شکوفایی گردشگری شهری بوانات فراهم شود.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های فرماندار و مجموعه مدیریت شهرستان برای برگزاری هفته بوانات، ابراز امیدواری کرد که با تداوم این رویدادها و معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های شهرستان، بوانات به نامی ماندگار در حافظه فرهنگی مردم ایران تبدیل شود.