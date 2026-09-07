شکستگی خط لوله آبرسانی در خیابان رباط اصفهان؛زمین فرونشست

منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر امروز در ابتدای خیابان ساحل و محدوده خیابان رباط شهر اصفهان، خط لوله آبرسانی ۲۰۰ میلیمتری از جنس آزبست دچار شکستگی شد که در پی آن، نشست زمین و ایجاد حفره در محل رخ داد.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، عوامل فنی شرکت آب و فاضلاب اصفهان به محل اعزام شدند و ضمن ایمنسازی محدوده، عملیات خاکبرداری و اصلاح خط لوله در دستور کار قرار گرفت.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: با توجه به شرایط ایجادشده در محل، پلیس راهور نیز برای تأمین ایمنی شهروندان، محدودیت موقت تردد و ترافیکی اعمال کرده است.
شیشهفروش با بیان اینکه عملیات اصلاح خط لوله در حال انجام است، گفت: مقرر شده پس از تکمیل بازسازی خط لوله در ساعات آینده، عملیات پرکردن محل، ترمیم و ایمنسازی کامل محدوده انجام شود.
وی تأکید کرد: تا زمان پایان عملیات، شهروندان ضمن رعایت محدودیتهای ترافیکی، از توقف و تردد غیرضروری در محدوده محل حادثه خودداری کنند.
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