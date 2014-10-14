ابوالقاسم عیسی مراد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس استانداردهای آموزشیب به هر 6 دانش آموز باید یک ساعت در هفته خدمات مشاوره ارائه شود گفت:در حال حاضر این رقم به ازای هر 15 دانش آموز یک ساعت در هفته است که با تصویب معاونت راهبری ریاست جمهوری و شورای عالی آموزش و پرورش قرار است به ازای هر 12 دانش آموز یک ساعت در هفته مشاوره انجام شود.

وی افزود: اکنون 18 هزار و 500 مشاور در مدارس در حال فعالیت هستند که البته برخی از آنها تنها کارشان مشاوره نیست و به امور دیگر مدرسه هم می پردازند. این افراد باید محرم اسرار دانش آموزان باشند و به نوعی نقش دایه را ایفا کنند تا دانش آموز به آنها اعتماد کند. ما هم در وزارتخانه کمیته تخصصی ایجاد کردیم تا با کمک دانشگاه موضوع غربالگری، سنجش و آزمون های روانشناختی را بر اساس مدل های علمی طراحی و به روز کنند و این بسته کامل در اختیار مشاوران قرار بگیرد.

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه آیا خدمات مشاوره در مدارس رایگان است گفت: این خدمات رایگان است اما وقتی در برخی موارد باید دانش آموز را به هسته های دیگر اعزام کنیم باید هزینه اندکی پرداخت کنند.البته مشاوره تنها برای مقطع دبیرستان است اما در تلاش هستیم در سایر مقاطع هم مشاوره های تحصیلی و شغلی را ایجاد کنیم.