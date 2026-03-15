  1. استانها
  2. مازندران
۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۴۷

لزوم حمایت آموزشی از دانش‌آموزان پایه‌های نهایی در مازندران

ساری - مدیرکل آموزش‌وپرورش مازندران بر تسهیل روند آموزش در روزهای پایانی سال تحصیلی تأکید کرد و گفت: لازم است در این ایام مسیر آموزش برای دانش‌آموزان هموارتر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادی نژاد عصر یکشنبه در جلسه شورای معاونین آموزش‌وپرورش بر تسهیل روند آموزش در روزهای پایانی سال تحصیلی تأکید کرد و گفت: لازم است در این ایام مسیر آموزش برای دانش‌آموزان هموارتر شود.

وی با اشاره به اهمیت امتحانات نهایی افزود: دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم که در آستانه امتحانات نهایی قرار دارند، نباید در این روزها و حتی ایام تعطیلات رها شوند و باید با توجهی ویژه و ارتباط مستمر مورد حمایت آموزشی قرار گیرند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: خانواده‌ها در این روزهای سخت عملکرد ما را ارزیابی می‌کنند و انتظار دارند ببینند که نظام تعلیم و تربیت همچنان با جدیت پیگیر آموزش و آینده فرزندانشان است.

ارائه خدمات مشاوره‌ای آموزش و پرورش با تمام ظرفیت در شرایط بحرانی

محمود تنها، معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش و پرورش استان، از فعالیت مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی با تمام ظرفیت موجود خبر داد.

وی اعلام کرد: این مراکز از ابتدای شرایط بحرانی اخیر، بدون وقفه و به‌صورت غیرحضوری و تلفنی خدمات تخصصی خود را ادامه می‌دهند.

تنها با اشاره به اهمیت آگاهی‌بخشی روانشناختی، افزود: «میز خدمت مشاوره آموزش و پرورش» در تجمعات مردمی مستقر شده تا دسترسی هم‌استانی‌ها به مشاوره‌های فردی، خانوادگی، تربیتی و درمان اضطراب تسهیل شود.

وی همچنین از پایش سلامت روان دانش‌آموزان ارجاعی برنامه ملی نماد در دو شیفت کاری توسط مشاوران مراکز خبر داد و تصریح کرد: محتوای تخصصی متناسب با شرایط فعلی کشور توسط تیمی از مشاوران مجرب تولید و برای آگاهی‌بخشی عمومی منتشر شده است.

کد خبر 6775573

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها