به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادی نژاد عصر یکشنبه در جلسه شورای معاونین آموزش‌وپرورش بر تسهیل روند آموزش در روزهای پایانی سال تحصیلی تأکید کرد و گفت: لازم است در این ایام مسیر آموزش برای دانش‌آموزان هموارتر شود.

وی با اشاره به اهمیت امتحانات نهایی افزود: دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم که در آستانه امتحانات نهایی قرار دارند، نباید در این روزها و حتی ایام تعطیلات رها شوند و باید با توجهی ویژه و ارتباط مستمر مورد حمایت آموزشی قرار گیرند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: خانواده‌ها در این روزهای سخت عملکرد ما را ارزیابی می‌کنند و انتظار دارند ببینند که نظام تعلیم و تربیت همچنان با جدیت پیگیر آموزش و آینده فرزندانشان است.

ارائه خدمات مشاوره‌ای آموزش و پرورش با تمام ظرفیت در شرایط بحرانی

محمود تنها، معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش و پرورش استان، از فعالیت مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی با تمام ظرفیت موجود خبر داد.

وی اعلام کرد: این مراکز از ابتدای شرایط بحرانی اخیر، بدون وقفه و به‌صورت غیرحضوری و تلفنی خدمات تخصصی خود را ادامه می‌دهند.

تنها با اشاره به اهمیت آگاهی‌بخشی روانشناختی، افزود: «میز خدمت مشاوره آموزش و پرورش» در تجمعات مردمی مستقر شده تا دسترسی هم‌استانی‌ها به مشاوره‌های فردی، خانوادگی، تربیتی و درمان اضطراب تسهیل شود.

وی همچنین از پایش سلامت روان دانش‌آموزان ارجاعی برنامه ملی نماد در دو شیفت کاری توسط مشاوران مراکز خبر داد و تصریح کرد: محتوای تخصصی متناسب با شرایط فعلی کشور توسط تیمی از مشاوران مجرب تولید و برای آگاهی‌بخشی عمومی منتشر شده است.