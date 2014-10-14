سهم ناچیز روستاهای همدان از کتابخانه های عمومی/تنها یک پنجم روستاها مجهز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از شاخصه های توسعه یافتگی و ارتقا دانش و آگاهی در هر جامعه ای می تواند افزایش سرانه مطالعه و دسترسی همه افراد جامعه به انواع کتاب و اطلاعات و دانش روز باشد.

امروزه دنیا به صورت یک دهکده جهانی در آمده و افراد برای اینکه از قافله عقب نمانند باید مطالعه و اطلاعات خود را در زمینه های مختلف افزایش دهند که یکی از راه های رسیدن به اطلاعات استفاده از کتاب ها و مقالات و یا دسترسی به اینترنت است.

از طرفی امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط شهر های کوچک با شهر های بزرگ و روستا ها با شهر های کوچک بیشتر شده و روستا ها نیز می توانند از امکانات مختلف برخوردارشوند که یکی از این امکانات که در هر روستایی می تواند مورد استفاده قرار گیرد دسترسی به کتابخانه و اینترنت و آشنایی با دانش روز و ارتقا سطح مطالعه در روستا است.

از همین رو بر اساس مصوبه ای روستاهای بالای هزار و 500 خانوار نیز می توانند از کتابخانه بهره مند شوند.

در استان همدان نیز اقداماتی در راستای تجهیز روستا ها به کتابخانه انجام شده و از دغدغه های نهاد کتابخانه های عمومی استان همدان بهره مندی همه مناطق استان به استفاده از کتاب است تا فرهنگ مطالعه در استان افزایش یابد و از طرفی اداره کل کتابخانه های استان همدان در صدد است تا با کمک مسئولین روستا کتاب را در دسترس همگان قرار دهد.

در حال حاضر 25 روستای استان همدان دارای کتابخانه و تجهیزات مربوط به آن است و این طرح طوری است که مکانی در روستا که بلا استفاده است از طرف روستاییان به صورت حق انتفاع در اختیار اداره کتابخانه های عمومی استان قرار می گیرد و اداره کتابخانه های استان موظف به تامین هزینه برای ساخت آن است و حق مالکیت برای روستاییان است.

استان همدان دارای 125 روستای بالای هزار و 500 خانوار است که در صورت همکاری روستایین برای قرار دادن محل در اختیار اداره کتابخانه ها می تواند به کتابخانه تجهیز شود.

تا کنون 25 روستای بالای هزار و 500 خانوار در استان همدان به کتابخانه مجهز شده اند که 25 نفر از اهالی تحصیلکرده روستا نیز در این کتابخانه ها مشغول فعالیت هستند و از طرفی با کمک و یاری اهلی روستا 100 روستای بالای هزار و 500 خانوار استان همدان می تواند به کتابخانه تجهیز شده و از امکانات آن بهره مند شود.

معاون اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان در همین زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اهمیت و ارزش فرهنگ کتاب و کتابخوانی بر کسی پوشیده نیست و یکی از مؤثرترین راه‌های توسعه این فرهنگ قرار دادن کتاب و کتابخانه در دسترس همگان است.

حسن عرفانی مقدم ادامه داد: بررسی راهکارهای توسعه فضای کتابخانه‌ای در روستاها همواره مد نظر است که به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی اداره کل کتابخانه‌های عمومی در سال 93 در انجمن کتابخانه‌های عمومی استان همدان به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: طبق این مصوبه که در سند جامع اداره کل کتابخانه های عمومی آمده است، این اداره کل آمادگی دارد در صورت تأمین زیرساخت‌های لازم در روستاهای بالای هزار و 500 نفر جمعیت تأمین و تجهیز کتابخانه را بر عهده بگیرد.

عرفانی مقدم افزود: در ضمن یکی از افراد تحصیل کرده همان روستا را به عنوان کتابدار استخدام می شود.

30 میلیون تومان برای تجهیزهر کتابخانه روستایی نیاز است

معاون اداره کل کتابخانه های عمومی استان همدان بین داشت: تامین و تجهیز این کتابخانه‌ها بیش از 25 تا 30 میلیون تومان هزینه دارد که اداره کتابخانه‌های عمومی آن را تامین می کند.

عرفانی مقدم یکی از سریعترین راه‌های احداث کتابخانه در روستاها را انعقاد قرارداد در قالب حق انتفاع دانست و عنوان کرد: بر اساس این قرار داد مسوولین روستاها می توانند حق استفاده از ساختمان‌هایی را که متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بوده و در حال حاضر بدون استفاده مانده است را به مدت حداقل 5 سال بدون حق مالکیت و تغییر کاربری به کتابخانه‌های عمومی بدهند.

وی با اشاره به اینکه این طرح تا کنون در 25 روستای استان عملیاتی شده و خوشبختانه 25 نفر از اهالی این روستا‌ها مشغول به کار در این مناطق شده اند ادامه داد: تعریف اداره کل کتابخانه‌های عمومی از کتابخانه یک تعریف استاندارد و مشخص است.

کتابخانه های وستایی مجهز به اینترنت هستند

سرپرست اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان همدان افزود: طبق این تعریف یک کتابخانه استاندارد با دارای حداقل 80 متر مربع زیربنا باشد که دارای امکانات روز کتابخانه‌های عمومی شامل حداقل 30 قفسه کتاب، 5000 جلد کتاب، 2 عدد رایانه، 30 عدد میز و صندلی، بخش ویژه کودک، اینترنت و اینترانت، نشریات روز کشور و غیره باشد.

عرفانی مقدم با بیان اینکه در حال حاضر 25 روستای بالای هزار و 500 خانوار در استان همدان به کتابخانه تجهیز شده اند، گفت: استان همدان دارای 125روستای بالای هزار و 500 خانوار است که 100 روستای دیگر نیز می تواند از این امکان بهره مند شوند.

بخشدار مرکزی شهرستان همدان نیز بیان داشت: مسئولین روستاها از شرایط طلایی تأسیس کتابخانه در روستاها استفاده کنند.

توانمند سازی روستاها از برنامه های اصلی دولت است

محمدجواد سیفی همدان در مورد مطالعه مفید شهرستان همدان بیان داشت: مسئولین روستاها باید از شرایط طلایی تأسیس کتابخانه در روستاها استفاده کنند.

وی دغدغه اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان همدان را توسعه فرهنگ کتابخوانی عنوان کرد: یکی از سیاست های اصلی دولت توانمند سازی مناطق روستایی است که اداره کتابخانه‌های عمومی یکی از دستگاه‌های فعال در تحقق این هدف می باشد.

دهیاران روستا ها باید با کتابخانه ها همکاری کنند

وی اظهار داشت: تأسیس کتابخانه عمومی در روستاها فرصت مفید و مهمی است که به همت اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان مهیا شده و دهیاران روستاها باید نهایت استفاده را از این فرصت طلایی ببرند.

وی زیربنا و پایه اصلی هر توسعه ای را در فرهنگ سازی آن دانست و افزود: اگر به دنبال توسعه پایدار در روستاها هستیم باید بنیه علمی و فرهنگی روستاها را بیش از پیش مورد توجه قرار داده و آن را تقویت کنیم که تأسیس کتابخانه‌ها به عنوان یکی از اساسی ترین پایگاه‌ها برای نیل به این هدف است.

با این تفاسیر می توان اذعان داشت که احداث کتابخانه ها در روستاها علاوه بر ارتقا سطح مطالعه و دانش در این مناطق موجب توسعه پایدار در روستا ها نیز می شود و از سویی برای رسیدن به این هدف نیازمند همکاری مردم روستا با نهاد کتابخانه های عمومی استان است.