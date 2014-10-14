پاسی ها روی ریل راه آهن تهران می روند/ تیم فوتبال پاس همدل و متحد است

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از آغاز دیر هنگام بازی های لیگ دسته اول فوتبال، پاسی ها برای آماده نگه داشتن تیم خود و هماهنگی بیشتر و شناخت کادرفنی از بازیکنان بنا به تصمیم سرمربی در مسابقات جام حذفی شرکت کردند.

با قرعه کشی جام حذفی فوتبال کشور تیم فوتبال پاس همدان در نخستین گام میهمان ذوب آهن نوین اصفهان شد.

پاسی ها در این دیدار با ترکیب مهرداد بشاگردی، وحید جلالی نیا، صادق کرمی، محسن حمیدی، پیمان نامبر، اسحاق سبحانی، ایمان نعمت پور، روح الله عبدالهی، وحید محمدی، محسن آرپاد و نادر هوشیار در زمین چمن مجموعه ورزشی قیام زرین شهر اصفهان به میدان رفتند.

دیدار دو تیم در پایان 120 دقیقه با گل های مهدی اسدی در دقیقه 46 و روح الله محمدی در دقیقه 105 برای ذوب آهن نوین اصفهان و وحید محمدی در دقیقه 56 از روی نقطه پنالتی و روح الله عبدالهی در دقیقه 118 برای تیم پاس با تساوی دو بر دو خاتمه یافت.

اما در نهایت در ضربات پنالتی پاسی ها موفق شدند از سد اولین حریف خود در جام حذفی عبور کنند و به مصاف برنده بعثت کرمانشاه و شاهد شاهرود بروند و تیم دسته دومی بعثت کرمانشاه موفق شد با چهار گل حریف خود را گلباران کند و در دور بعدی در همدان به مصاف پاس بیاید.

در مرحله سوم جام حذفی دیدار پاس و بعثت در ورزشگاه قدس همدان برگزار شد تا شاگردان مهابادی اولین دیدار رسمی خانگی خود را در همدان و با ضیافت جام حذفی تجربه کنند.

در این دیدار در نیمه اول اسحاق سبحانی، مجتبی محبوب مجاز و علی یونسی موفق شدند با 3 گل تیم فوتبال بعثت را راهی رختکن کنند و شاگردان مهابادی در این نیمه نسخه کرمانشاهی را پیچیدند و در حقیقت این نتیجه آب سردی بود بر پیکره تیم فوتبال بعثت کرمانشاه تا پاسی ها خیال خود را از بابت صعود به مرحله بعد راحت کنند.

برخلاف نیمه اول، تلاش های پاسی ها در نیمه دوم و موقعیت های بسیاری که بازیکنان این تیم از دست دادند تنها موفق شدند یک گل دیگر در دقیقه 89 توسط سانت زیبای محسن حمیدی و ضربه سر تمام کننده آرمین طلایی منش به ثمر برسانند

بعثت کرمانشاه تسلیم بازی روان و زیبای پاس شده بود

در این دیدار بعثت کرمانشاه تسلیم بازی روان و زیبای پاس شده بود و کرمانشاهی ها نتوانستند موقعیت خطرناک جدی را بر روی دروازه پاسی ها ایجاد کنند.

در نیمه دوم بازی خشن و پر برخورد بعثت کرمانشاه باعث شد تا مهابادی با احتیاط بیشتری و از ترس مصدوم شدن بازیکنانش عقب نشینی کنند و در خاتمه این دیدار نتیجه 4 بر صفر به سود پاس ثبت شد و سبزپوشان همدانی در مرحله یک شانزدهم نهایی حریف زردپوشان تهرانی شدند.

اما دیدار با تیم لیگ برتری راه آهن می تواند فرصتی مغتنم برای پاسی ها باشد تا ضمن هماهنگی بیشتر، بازیکنان پاس محک جدی ای را در مقابل یک تیم لیگ برتری خورده باشند همچنین ضمن یک بازی دوستانه و مرور تاکتیک ها، پاسی ها برای ادامه لیگ دسته اول آماده تر از گذشته شوند.

فارغ از هر نتیجه ای که در این دیدار رقم بخورد قطعا پاسی ها برنده این بازی خواهند بود و به خواسته های خود خواهند رسید.

با توجه به درخواست باشگاه راه آهن مبنی بر نا مناسب بودن کیفیت چمن ورزشگاه اکباتان و تغییر مکان برگزاری مسابقات این تیم در جام حذفی دیدار راه آهن و پاس همدان پنجشنبه 24 مهر ماه ساعت 14:30 در ورزشگاه تختی تهران برگزار می شود.

جام حذفی برای پاس آزمون خوبی است

مدیرعامل تیم پاس همدان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به حضور پاس در جام حذفی اظهار داشت: هدف اصلی باشگاه پاس حضور قدرتمند در رقابت های فصل جاری لیگ دسته یک کشور است و برای آمادگی بهتر در این رقابت ها تصمیم به حضور در جام حذفی فوتبال کشور گرفته شده است.

بهرام یدی افزود: هدف اصلی باشگاه پاس تحقق هدف اصلی مردم و استان همدان در جهت لیگ برتری شدن پاس است و برای رسیدن به این هدف تمامی اعضای باشگاه از تدارکات گرفته تا بنده از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود.

وی با اشاره به دو دیدار گذشته پاس در جام حذفی گفت: در اصفهان به دلیل شرایط نامساعد زمین چمن دیدار سختی را برابر ذوب آهن نوین داشتیم اما در دیدار دوم به راحتی از سد بعثت کرمانشاه گذشتیم.

یدی یادآور شد: بازیکنان برای دیدار با تیم لیگ برتری راه آهن از انگیزه بالایی برخوردار هستند و قطعا این دیدار به ادامه بازی های ما در لیگ دسته اول کمک شایانی خواهد کرد.

مجموعه پاس همدل و متحد است

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان نیز در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: مجموعه بازیکنان و تمامی عوامل پاس برای رسیدن به یک هدف و آن صعود به لیگ برتر متحد و همدل هستند و در این زمینه هم تلاش می کنند.

داوود مهابادی افزود: ما در جام حذفی از ابتدا هم گفته ایم هیچ ادعایی نداریم و تا جایی هم که بتوانیم در جام حذفی بالا می رویم و تمام تلاش خود را نیز در این زمینه انجام می دهیم و تنها هدف ما از شرکت در جام حذفی آماده نگه داشتن تیم بوده است.

وی با اشاره به لیگ دسته اول بیان کرد: تیمی که مدعی صعود به لیگ برتر است از هر بازی باید امتیاز بگیرید و امتیازات را نیز از بازی های ابتدایی جمع کند.

مهابادی یادآور شد: در دو بازی گذشته به اهداف خود رسیدیم در بازی با داماش گیلان بازیکنان به خوبی دستورات فنی و تاکتیکی ما را در زمین اجرا کردند همچنین موقعیت های بسیاری را نیز برای رسیدن به گل از دست دادیم اما در نهایت 3 امتیاز بسیار مهم را به دست آوردیم.

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان با بیان اینکه هواداران در بازی های خانگی می توانند راه برای صعود به لیگ برتر هموارتر کنند بیان کرد: مردم همدان و هواداران اگر دوست دار این هستند که پاس دوباره به لیگ برتر بازگردد ما را در بازی های خانگی تنها نگذارند و ما در بازی بعدی خانگی منتظر حضور گرم آنها خواهیم بود.

وی در پایان با اشاره به بازی بعدی پاس در جام حذفی گفت: راه آهن تیم سابقه دار و ریشه داری در لیگ برتر است و ما شناخت خوبی از این تیم داریم و بازیکنان پاس از انگیزه و روحیه خوبی برای این دیدار برخوردار هستند و با یاری خدا برای کسب نتیجه به میدان خواهیم رفت.

گفتنی است دیدار دو تیم راه آهن و پاس همدان در قالب یک شانزدهم نهایی جام حذفی پنجشنبه 24 مهر ماه ساعت 14:30 در ورزشگاه تختی تهران برگزار می شود.