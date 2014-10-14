کاوه عزیزی مدیر انتشارات روزگار نو، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: قرار بود از مجموعه «داستانهای مدرن کلاسیک» 47 کتاب عنوان منتشر شود که با به سرانجام رسیدن این کار، پرونده انتشار این مجموعه در نشر روزگار نو بسته شد و همه 47 عنوان این مجموعه در حال حاضر در بازار نشر موجود هستند.
وی افزود: هنگامی که کارهای مربوط به «داستانهای مدرن کلاسیک» را انجام میدادیم، فعالیتهای مربوط به مجموعهای به نام «ایدههای بزرگ» را نیز پیش بردیم. قرار است «ایدههای بزرگ» یک مجموعه 100 جلدی باشد که تا به حال 70 جلد از آن، مجوز گرفته و باقی عناوین هم یا در حال ترجمه شدن هستند و یا مراحل آمادهسازی را طی میکنند.
این مدیر نشر در توضیح بیشتر درباره این مجموعه گفت: نسخه اصلی این کتابها توسط انتشارات پنگوئن به چاپ رسیدهاند و در میان معروفترین کتابهای جهان قرار دارند. این کتابها از متون پیش از میلاد مسیح تا آثار جدید معاصر را شامل میشوند و اثر ادبی در میان آنها نیست. البته در این مجموعه از داستاننویسانی چون مارسل پروست یا آلبر کامو کتاب وجود دارد ولی آثار ادبی و داستانی آنها نیستند.
عزیزی گفت: هنوز کتابی از این مجموعه به چاپ نرسیده است ولی سعی داریم انتشارشان را شروع کنیم تا در نمایشگاه کتاب سال آینده تهران، 40 تا 50 جلد آن را عرضه کنیم.
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