به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، هادی آیت‌اللهی در خصوص برگزاری این نشست بیان کرد: در این نشست از سرمربی تیم امید دعوت کرده بودیم تا ریز برنامه‌های خود را تا بازی‌های مقدماتی المپیک به این کمیته ارائه کند. از مهمترین نگرانی‌های وینگادا در اردوهای پیش رو عدم همکاری باشگاه‌ها با این تیم بود و وی اعلام کرد که در اکثر اردوهای برگزار شده بسیاری از بازیکنان اصلی تیم امید حضور نداشتند.

وی در ادامه افزود: در این نشست اعضای کمیته اعلام کردند با توجه به اینکه تمامی اردوهای پیش رو در روزهای فیفا برگزار می‌شود و با در نظر گرفتن قوانین فیفا و آئین نامه انضباطی، باشگاه‌ها مکلف هستند که بازیکنان خود را در اختیار تیم امید قرار دهند. ضمن اینکه همین موضوع در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال به تصویب رسیده است.

سرپرست کمیته فنی تصریح کرد: محصص و معینی موارد مدنظر خود را به لحاظ فنی در اختیار وینگادا قرار دادند و با توجه به اینکه اردوی پیش روی این تیم در آینده‌ای نزدیک برگزار می‌شود، مقرر شد که لیست اسامی بازیکنان دعوت شده سریعاً در اختیار فدراسیون قرار گیرد تا با تعاملی که با باشگاه‌ها وجود دارد به آنها اعلام تا این بازیکنان در زمان مشخص در اردو حضور یابند.

نایب رئیس فدراسیون موضوع سوم مورد بحث را اینگونه عنوان کرد: بحث بعدی در رابطه با معرفی حبیب کاشانی به عنوان مدیر این تیم بود که با استقبال اعضای کمیته فنی روبرو شد و همچنین قرار است در نشست آتی این کمیته که یکشنبه آینده برگزار می‌شود، کاشانی نیز حضور پیدا کند تا در خصوص موارد مختلف بحث و تبادل نظر انجام شود.

آیت‌اللهی یادآور شد: موضوع تیم‌های ملی پایه از مهمترین مواردی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد سریعاً کادر فنی این تیم‌ها اعم از نونهالان، نوجوانان و جوانان مشخص شوند تا با توجه به اینکه از اوایل سال آینده برگزاری مسابقات مقدماتی آسیایی آغاز می‌شود از هم اکنون با کادرفنی و برنامه‌ای مشخص به استقبال این مسابقات برویم.

وی تاکید کرد: با توجه به اهمیت استعدادیابی در رده‌های پایه از آبان ماه سال جاری، استعدادیاب‌ها به نقاط مختلف کشور اعزام می‌شوند تا در 9 منطقه فعالیت خود را آغاز کنند و پیش از اعزام کلاسی توجیهی و آموزشی نیز برای آنها در آکادمی ملی فوتبال برگزار خواهد شد. همچنین مقرر شد تا از نشست آتی کمیته نفرات جدیدی هم به اعضای فعلی اضافه شوند تا ضمن حضور در جلسات کمیته فنی از نقطه نظرات آنها استفاده کنیم.