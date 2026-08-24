مازندران قطب اول صنعت طیور کشور؛ هوشمندسازی زنجیره ارزش الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری‌یانسری عصر دوشنبه در مراسم افتتاح فاز دوم کشتارگاه صنعتی طیور سلیکور مجموعه کاله، با تأکید بر اینکه آینده صنعت طیور در گرو بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است، اظهار کرد: تنها واحدهایی در این عرصه موفق خواهند بود که چرخه تأمین، تولید و فرآوری را با نگاه به سلامت‌محوری، بهره‌وری اقتصادی و خلق ارزش افزوده بالا تکمیل کنند تا بتوانند بازارهای صادراتی را هدف قرار دهند.

وی با تقدیر از نقش‌آفرینی هلدینگ کاله و خانواده سلیمانی در توسعه صنعتی استان، افزود: مایه مباهات است که برندی با این سطح از اعتبار بین‌المللی، ریشه در مازندران دارد و با تکیه بر توانمندی کارآفرینان بومی توسعه یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تشریح ظرفیت‌های این استان در صنعت طیور، تصریح کرد: مازندران با بهره‌گیری از ۱۱ زنجیره تولید، رتبه نخست کشور را در اختیار دارد؛ به‌طوری‌که ظرفیت تولید جوجه یک‌روزه در استان حدود ۱۱ برابر جمعیت مازندران است.

تیموری با اشاره به سهم ۵۵ درصدی مازندران در تولید جوجه یک‌روزه و ۱۹ درصدی در گوشت مرغ کشور، گفت: اگر به‌دنبال تثبیت جایگاه ممتاز استان در این صنعت هستیم، باید فراتر از تولید سنتی حرکت کرده و ضمن ساماندهی وضعیت موجود، زنجیره‌هایی را ایجاد کنیم که تمامی مراحل از تأمین نهاده تا صادرات نهایی را به صورت هدفمند و یکپارچه پوشش دهند.

وی با اعلام حمایت قاطع از بخش خصوصی به عنوان شریک راهبردی دولت، خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان تمام تلاش خود را برای تسهیل در تأمین منابع مالی و رفع موانع قراردادهای واحدهای تولیدی به کار بسته است و در همین راستا میز تخصصی صنعت در این سازمان تشکیل شده تا مسائل و مشکلات فعالان این حوزه به‌صورت میدانی و با جدیت پیگیری شود.

تیموری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توسعه فعالیت‌های مجموعه کاله، بر ضرورت توجه بیش از پیش به مسئولیت‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: انتظار داریم دامنه فعالیت‌های مسئولانه کاله فراتر از واحدهای تولیدی و کارکنان این مجموعه باشد و در مسیر پیشرفت فرهنگی و اجتماعی استان نیز نمود عینی یابد.

وی ادامه داد: مجموعه کاله می‌تواند به الگویی پیشرو در مسئولیت اجتماعی تبدیل شود؛ ضمن اینکه ظرفیت‌های این برند برای ورود به تولید محصولات غذایی بومی مازندران نیز بسیار بالاست که انتظار می‌رود در سبد محصولات این شرکت لحاظ شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان از رایزنی برای تأمین زمین مورد نیاز جهت توسعه واحد دامپروری مجموعه کاله خبر داد و تأکید کرد: توسعه صنعت طیور مازندران مرهون همدلی دولت و بخش خصوصی است و با تداوم این مشارکت، زمینه حضور پررنگ‌تر محصولات مازندران در بازارهای جهانی بیش از گذشته فراهم خواهد شد.