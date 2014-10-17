عربستان عامل همه مشکلات منطقه است/ برخی به دنبال قبح زدایی از فتنه هستند

سید احمد خاتمی خطیب این هفته نماز جمعه تهران در خطبه های نماز جمعه ضمن تشکر از امت ولایی به دلیل مراسم باشکوه عید غدیر گفت: مقام معظم رهبری در رهنمودهای روز عید فرمودند می توانیم غدیر و تقریب را با هم جلو ببریم حدیث غدیر جای تردیدی برای هیچکس ندارد و در عین حال نباید این موضوع را دستمایه تفرقه و شقاق قرار دهیم.

وی به برخی از مناسبت های هفته آینده از جمله شهادت میثم تمار، نزول آیه تطهیر، روز مباهله و روز نزول سوره هل اتی اشاره کرد و اظهار داشت: زندگی آن چیزیست که این سوره بیان می کند نه آنچه شبکه های بیگانه و از خدا بی خبر به عنوان الگو برای مردم معرفی می کند.

خاتمی همچنین به سی امین سالگرد تشکیل وزارت اطلاعات اشاره کرد و با بیان اینکه امام راحل مدال بسیار قیمتی سربازان گمنام امام زمان را به خدمتگزاران این وزارت اعطا کرد اظهار داشت: این وزارتخانه از روز تاسیس تاکنون خدمات ارزشمندی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته است.

خطیب نماز جمعه تصریح کرد: تحرکات شیطنت آمیز دشمنان علیه انقلاب پیوسته مورد دید ماموران خدمتگزار این نهاد بوده و بسیاری از توطئه ها را سربازان گمنام رصد و در نطفه خفه کرده اند. از بین بردن جریان نفاق در عرصه امنیتی حاصل کار این عزیزان است. دستگیری ریگی سردسته آدمکش های جنوب شرق کشور کار بزرگ وزارت اطلاعات بود و برخورد با سایت های تفرقه افکن که چندی پیش توسط این وزارتخانه صورت گرفته از حسنات است.

خاتمی به حادثه سراوان و سقوط هواپیمای نیروی انتظامی در هفته گذشته اشاره کرد و برای کسانی که در این حادثه به شهادت رسیدند آرزوی علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر آرزو کرد.

وی در ادامه با اشاره به تحلیل مسائل داخلی بیان کرد: محرم سال 1436 در راه است 1375 سال از داغ ابی عبدالله می گذرد اما مردم ما طوری به استقبال این ایام می روند که انگار دیروز بوده است، بیرق ها و پرچم های عزا آماده شده و لباس های مشکی مهیا شده است.

خاتمی خطاب به برگزار کنندگان این مراسم گفت: خطبای مجالس حسینی که رکن مجالس عزا هستند مبانی نهضت حسینی، درس ها و عبرت های عاشورا و اردوگاه سید الشهدا را برای مردم ترسیم کنند و ویژگی های این اردوگاه و وجه تمایز آن با اردوگاه یزیدی در عصر حاضر را بیان کنند.

وی ادامه داد: مداحان که نمک مجالس هستند و تجسم هنر آیینی، هدفمند بخوانند. هدفمند یعنی شور و گریه در اوج خود و ناله برای ابی عبدالله در اوج اما محتوا، مستند و سبک خودی باشد نه بیگانه.

خاتمی تصریح کرد: بانیان مجلس و روسای هیات ها باور کنند که وقتی که جوان ها در اختیار آنها قرار می دهند امانت است و باید به عمق معرفت و اخلاق آنها بیفزایند بعد از دو ساعت باید در جوان تحول ایجاد شده باشد. نباید بگویند تنها به سینه زنی اکتفا می کنیم که سید الشهدا راضی نیست. خطیب متعهد دعوت کنند که امانت دار باشد.

خطیب نماز جمعه با بیان اینکه فتنه سال 88 یک زخم کهنه در تاریخ انقلاب اسلامی بود، اظهار داشت: فتنه ای که در یک سو تمام دنیای استکبار، سلطنت طلب ها، منافقین، رقاص و رقاصه ها و استحاله شده ها بودند و در یک سوی دیگر مردم و ولایت.

خاتمی بیان کرد: فتنه ای که در حقیقت مقابله با جمهوریت نظام بود ناکامان در انتخابات می گفتند چون ما رای نیاوردیم انتخابات باطل است یعنی مقابله با جمهوریت که مقام معظم رهبری از جمهوریت نظام دفاع کرد.

وی افزود: این فتنه تا ابد این ننگ را در پیشانی خواهد داشت که به عزاداران سید الشهدا حمله کردند روز عاشورا را میدان جنگ کردند به امام راحل اهانت و به مسجد حمله کردند تعدادی را به شهادت رساندند و جانبازان زیادی داشتیم.

وی خاطرنشان کرد: فتنه ای که سرمایه سوزی برای انقلاب بود 85 درصد مردم پای صندوق آمدند اما این سرمایه را سوزاندند. بعضی ها می خواهند اکنون بگویند که فتنه چیزی نبود و قبح زدایی کنند در حالی که مقام معظم رهبری می فرمایند فتنه خط قرمز ماست چطور مجوز داده می شود که این عده جمع شوند و در مجالس خود خلاف امنیت ملی و نظام عمل کنند.

خاتمی گفت: خطاب به این جماعت تنها یک کلمه می گوییم و آن اینکه حماسه سازان 9 دی زنده و در صحنه هستند، به آنها می گویم که مردم عزیزی که حماسه باشکوه 9 دی را در تهران و در همین میدان انقلاب آفریدند و یکپارچه گفتند «این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده» این حماسه سازان نخواهند گذاشت که قلیلی از فتنه گران میدان داری کنند و با تمام وجود در مقابل آنها خواهند ایستاد.

خاتمی همچنین با اشاره به تحولات خارجی گفت: در هفته گذشته دو رویداد در عربستان سعودی اتفاق افتاد یکی حکم اعدام آیت الله شیخ باقر نمر بود که جرم او این است که چرا از انقلابیون بحرین حمایت کرده به ولایت فقیه اعتقاد دارد و می گوید شیعه در عربستان حق حیات دارد.

وی با بیان اینکه این حکم ظالمانه صادر شده اظهار داشت: مقامات حقوق بشری که از حکم اعدام آدمکش ها در نظام جمهوری اسلامی انتقاد می کنند در برابر این حکم اعتراضی نکردند و این حقوق بشر آمریکا پسند است.

خاتمی خطاب به دولت عربستان گفت: این لقمه به راحتی از گلویتان پایین نمی رود، اعدام این آزاده عواقب سختی دارد و هزینه سنگینی خواهید پرداخت.

وی بیان کرد: دومین حادثه ای که در عربستان اتفاق افتاد اظهارات سخیف و نادرست وزیر خارجه عربستان است که گفته ایران بخشی از مشکل است نه راه حل؛ عجیب است؛ پیش می افتند که پس نمانند.

خطیب نماز جمعه تهران گفت: کیست که نداند گروهک تروریستی داعش را دلارهای نفتی شما تولید کرد و هر تروری در جهان اسلام صورت می گیرد با دلارهای نفتی شما است. کیست که نداند از خزانه قارونی تان مسلمانان مظلوم به خاک و خون کشیده می شوند و واقعیت این است که شما نه تنها بخشی از مشکل که تمام مشکل هستید. البته عصبانیت شما را کاملا درک می کنیم میلیارد ها دلار خرج کرده اید که دولت سوریه را سرنگون کنید اما ناکام ماندید در عراق نیز هزینه کردید که به کامتان برسید اما محقق نشد.

خاتمی خطاب به عربستان تاکید کرد: شما بیچاره و عقده ای هستید و عقده تان را با فحش به ایران خالی می کنید.





