جریمه ۱۲۰ میلیاردی قاچاقچی دام در بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: پرونده قاچاق دام زنده به ارزش ۴۵ میلیارد ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بروجرد رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه‌نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و مالک دام‌ها را به پرداخت ۴۵ میلیارد ریال جزای نقدی معادل ارزش دام‌های قاچاق محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، گفت: شعبه همچنین ۳۰ میلیارد ریال معادل ارزش کارشناسی خودرو را به جریمه اضافه و متخلف را به پرداخت ۷۵ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم و ازآنجاکه دام‌های حمل شده در حال حاضر موجود نبوده معادل ارزش دام‌ها به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال محکوم کرد.

شاهی، افزود: مأموران نیروی انتظامی بروجرد از یک کامیون این محموله را به ظن قاچاق کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.