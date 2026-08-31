داداشی: هشدار سطح زرد برای بارش و وزش باد شدید در خراسان شمالی صادر شد

نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، شرایط ناپایداری را تا اواخر وقت چهارشنبه در خراسان شمالی انتظار داریم.
وی افزود: طی این مدت در بعضی ساعتها افزایش ابر، افزایش وزش باد و وزش باد لحظهای شدید (بهویژه طی فردا و روز چهارشنبه) پدیده غالب خواهد بود و با توجه به افزایش شاخصهای ناپایداری همرفتی، رشد ابر و رگبار باران و رعدوبرق با احتمال جاری شدن روانآب و سیلابی شدن مسیلها را انتظار داریم.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به زمانبندی بارشها، تصریح کرد: بیشترین احتمال و شدت بارش برای امروز در ساعتهای بعدازظهر در بجنورد، مناطق شرقی مانه و سملقان، راز و جرگلان، شمال شیروان، دامنهها و ارتفاعات جنوبشرق استان، برای امشب در نوار غربی و شمالی استان و طی فردا بیشتر در اوایل صبح و شب در مناطق غربی و بخشهایی از شمال استان (سملقان، شمال گرمه و جاجرم، ارتفاعات مرکزی و جنوب مانه) و برای چهارشنبه در مناطق نیمه شمالی پیشبینی میگردد.
داداشی خاطرنشان کرد: ضمن اینکه طی فردا و روز چهارشنبه اغلب در نیمه شرقی استان احتمال نفوذ گردوخاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست. با توجه به فعالیت سامانه بارشی و وزش باد، دیروز هشدار هواشناسی در سطح زرد برای استان صادر شد.
وی در خصوص تغییرات دمایی گفت: از نظر دمایی، طی امروز تا جمعه روند کاهش نسبی دما بهویژه در گرمترین ساعتها را انتظار داریم. تغییرات احتمالی در بولتن پیشبینیهای روزهای آینده لحاظ میگردد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی در پایان به آمار ایستگاهها اشاره کرد و گفت: طی شبانهروز گذشته ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۱۴ درجه سانتیگراد خنکترین و اسماعیلآباد با بیشینه دمای ۳۹ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق استان گزارش شدند. طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۲۰ و ۳۳ درجه سانتیگراد بود. در بین مراکز شهرستانهای استان، فاروج با کمینه دمای ۱۸ درجه سانتیگراد و صفیآباد با بیشینه دمای ۳۹ درجه سانتیگراد خنکترین و گرمترین مراکز گزارش شدند.
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