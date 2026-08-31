چرا شرق تهران دوباره لرزید؟

محمد پورمحمد شاهوار، رئیس شبکه ملی شتاب‌نگاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وقوع زلزله در استان تهران اظهار کرد: حوالی ساعت ۷:۱۹:۴۰ ثانیه صبح امروز (دوشنبه، ۹ شهریور)، زمین‌لرزه‌ای با بزرگای ۳.۸ ریشتر در سمت شرق پارک غزال و در عمق ۸ تا ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.

وی افزود: در ۱۰ تیرماه سال جاری نیز زلزله‌ای با بزرگای ۳.۳ ریشتر در همین محدوده رخ داده بود و زلزله صبح امروز دومین زمین‌لرزه‌ای است که در همان نقطه به ثبت رسیده است.

۲۵ ایستگاه زمین‌لرزه را ثبت کردند

رئیس شبکه ملی شتاب‌نگاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه نمی‌توان این زمین‌لرزه را یک زلزله بسیار کم‌عمق دانست، گفت: عمق این زمین‌لرزه حدود ۸ تا ۱۰ کیلومتر بوده است و حدود ۲۵ ایستگاه، زلزله صبح امروز را ثبت کردند.

وی ادامه داد: بیشترین شتاب ثبت‌شده مربوط به ایستگاه پارک غزال بود و پس از آن، در محدوده لواسان و پردیس نیز این زمین‌لرزه ثبت شد. از سوی دیگر، در محدوده علم و صنعت نیز بیشترین شتاب را در این بخش داشتیم.

پورمحمد شاهوار درباره احتمال وقوع پیش‌لرزه یا پس‌لرزه پس از این زمین‌لرزه تصریح کرد: در حال حاضر چه کسی می‌تواند درباره پیش‌لرزه یا پس‌لرزه اظهارنظر قطعی کند؟ واقعاً نمی‌توانیم بگوییم پس‌لرزه‌ای رخ نمی‌دهد، همان‌طور که نمی‌توانیم با قطعیت بگوییم پس‌لرزه خواهد داشت.

وی تاکید کرد: موضوع باید از نظر توالی زمین‌لرزه‌ها و بزرگای آنها مورد پایش قرار گیرد و صرفاً بر اساس دو زمین‌لرزه با بزرگای ۳.۳ و ۳.۹ ریشتر نمی‌توان در این زمینه اظهارنظر کرد.

رئیس شبکه ملی شتاب‌نگاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی یادآور شد: به‌طور کلی، محدوده شرق تهران طی چند سال اخیر لرزه‌خیز بوده است. در گذشته نیز در غرب تهران، به‌ویژه محدوده ملارد و مناطق اطراف آن، زمین‌لرزه‌هایی رخ داده است، اما این موضوع به این معنا نیست که بگوییم در جنوب تهران خبری نیست. در مجموع، منطقه تهران یک منطقه لرزه‌خیز محسوب می‌شود.

وی عنوان کرد: موضوع مهم، حفظ آمادگی است و امیدوارم همین زمین‌لرزه‌ها به‌صورت ناخودآگاه برای مردم یک هشدار باشد و موجب شود آمادگی خود را در برابر زلزله حفظ کنند.

زلزله‌های کوچک انرژی زمین را تخلیه نمی‌کنند

پورمحمد شاهوار درباره اینکه وقوع زلزله برای دومین بار در یک نقطه آیا می‌تواند نشانگر مسئله خاصی باشد یا خیر، گفت: کمترین مفهومی که می‌توان از وقوع زلزله‌های کوچک برداشت کرد این است که به هر حال گسل‌ها فعال هستند.

وی ادامه داد: گسل‌هایی که در آن محدوده قرار دارند و به‌طور مشخص سامانه گسل شرق تهران، نشان می‌دهند که این منطقه فعال است و در این موضوع بحثی وجود ندارد.

رئیس شبکه ملی شتاب‌نگاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: با این حال، اینکه بخواهیم بگوییم انرژی زمین در حال تخلیه است، برداشت دقیقی نیست. زلزله‌های کوچک نمی‌توانند مقدار قابل‌توجهی از انرژی زمین را تخلیه کنند و نمی‌توان گفت با وقوع زلزله‌های کوچک، انرژی زمین تخلیه شده است؛ چنین چیزی صحت ندارد.