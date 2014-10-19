جدایی طلبان اوکراین مقصر سقوط هواپیمای مالزیایی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، سازمان اطلاعات فدرال آلمان (BND) جدایی طلبان اوکراین را در سقوط هواپیمای مالزیایی در روز هفدهم جولای در شرق این کشور مقصر دانست. "گرهارد اشنایدر" رئیس BND در گزارشی که اخیرا به اعضای کمیسیون ویژه پارلمان آلمان در این خصوص ارائه کرده با استناد به مدارک و شواهد از جمله تصاویر موجود از این سانحه دست داشتن جدایی طلبان هوادار روسیه در آن را قطعی عنوان کرده است. طبق این گزارش در روز مذکور موشکی که از یک سامانه دفاع هوایی واقع در مواضع جدایی طلبان شلیک شده به هواپیمای مالزیایی با 298 سرنشین اصابت کرده و آن را در آسمان منفجر کرده است.

در پی سقوط این هواپیما که شمار زیادی از محققان غربی را برای شرکت در یک کنفرانس بین المللی به استرالیا می برد، انتقادهای شدیدی متوجه عاملان آن شده است. این در حالی است که هیچ یک از مقامات دولت اوکراین و جدایی طلبان مسئولیت این اقدام را نپذیرفته و یکدیگر را متهم به دست داشتن در آن می کنند. BND همچنین ادعا کرد تصاویر منتشر شده توسط طرف های اوکراینی و روسی از این سانحه دستکاری شده بوده و با واقعیت منطبق نیست.

در بین قربانیان این سانحه، نام 4 دانشمند آلمانی نیز مشاهده می شود. در همین رابطه یک مقام دستگاه قضایی آلمان در کارلسروهه گفته است کشته شدن این افراد می تواند به عنوان یک مورد جنایت جنگی مورد پیگرد قرار گیرد.