به گزارش خبرگزاري مهر، مرحله نهایی رقابتهاي كشتي آزاد و فرنگي لیگ برتر جایزه بزرگ باشگاههای کشور روزهای اول و دوم آبان‌ماه در سالن ابن سينا شهر همدان برگزار می‌شود.

بنا به اعلام کمیته امور باشگاههاي فدراسيون كشتي، اسامی تیمهایی که برای حضور در این رقابتها اعلام آمادگی کرده اند به شرح زیر است:

کشتی آزاد:

جوانان سحر همدان- سحر همدان- شورای اسلامی شهر البرز- گاز مازندران- - کفایتی خراسان- بیمه رازی- ستارگان ساری- جهانبخت توفیق

کشتی فرنگی:

گروه جراحی پاستور اندیمشک- نفت مسجد سلیمان- صبای قم- پیام نور تهران- شهدای هفتم تیر تهران- پیام نور کردستان