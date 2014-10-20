اقدامات تروریستی را در هر نقطه ای می خشکانیم/ مرزهای جمهوری اسلامی ایران از آرامش مطلوبی برخوردار است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه در حاشیه برگزاری یادواره فرماندهان شهید نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران وضعیت مناطق مرزی کشور را مطلوب توصیف کرد و گفت: امروز شاهد وحدت خوبی در شرق کشور به خصوص در استان سیستان و بلوچستان هستیم.



سردار پاکپور ادامه داد: اخیرا شاهد حوادثی در مرزها بودیم که این موضوع به دلیل نا امنی در کشورهای شرقی است اما بسیجیان بلوچ مرزبان شده‌اند و جلوی این اقدامات را گرفته‌اند.



فرمانده نیروی زمینی سپاه تصریح کرد: متاسفانه پاکستانی‌ها در مرزها کنترلی ندارند و مرزهای پاکستان رها شده است اما مرزهای جمهوری اسلامی ایران از آرامش مطلوبی برخوردار است.



سردار پاکپور افزود: ما تا یک زمانی این اقدامات تروریستی را تحمل می‌کنیم اما حق خود را محفوظ می‌دانیم که این حرکات را در هر نقطه‌ای بخشکانیم.



وی تاکید کرد: در آن سوی مرزها تیراندازی صورت می‌گیرد اما ما کنترل کاملی به مرزهای خود داریم. برخی حوادث در خارج از مرزها علیه ما صورت می‌گیرد که اگر ادامه یابد هر کجا که باشد با آن برخورد می‌کنیم.



فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: اطلاعات مربوط به ورود تروریست‌ها به کشور را به مسئولان دستگاه دیپلماسی کشور منتقل کردیم و از آنها می‌خواهیم که با شدت با این موضوع برخورد کنند.



وی گفت: ایران اعلام آمادگی می‌کند که با پاکستان در راستای ایجاد امنیت در مرزها همکاری کند.



سردار پاکپور در پایان از برگزاری رزمایش نیروی زمینی سپاه در اواخر سال جاری خبر داد و گفت: این رزمایش مشترک نبوده و در زمان مقتضی در خصوص آن اطلاع رسانی خواهد شد.

