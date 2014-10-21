نمایشگاه بزرگ فرهنگ عاشورایی در همدان برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر صفري افلاكي ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی برپایی نمایشگاه بزرگ عاشورائیان که در سازمان تبلیغات استان همدان برگزار شد، اظهار داشت: نمایشگاه عاشورائیان از سوم آبان به مدت يك هفته صبح ها از ساعت 10 تا 12 و عصرها از ساعت 16 تا 19 با مساحتي حدود يك هزار متر فضاي در مقابل سپاه همدان با داشتن 30 غرفه آغاز به کار خواهد کرد.

وي ادامه داد: سازمان تبليغات استان همدان با همكاري ساير ارگان ها و دستگاه هاي فرهنگي از جمله معاونت فرهنگي سپاه انصارالحسين (ع)، هيات رزمندگان ثارالله همدان، سازمان اطلاعات استان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان، اداره اوقاف استان، کانون پرورش فکری کودکان و دیگر ادارات اقدام به برپایی نمایشگاه بزرگ فرهنگ عاشورایی در همدان كرده است.

دبير نمايشگاه بزرگ فرهنگ عاشورايي با بیان اینکه غرفه های پاسخ گویی به شبهات دینی، کودکان عاشورایی، حجاب و عفاف، آسیب شناسی مجازی، خانواده عاشورایی، فرق و مذاهب، آسیب های عزادلری، نماز عاشورایی، انتظار و عاشورا، نمادهای قدیمی عاشورا، هنرهای تجسمی عاشورا، عکس ها و تصاویر عاشورایی، آثار هیات های مذهبی، غرفه مداحان، کتاب و محصولات فرهنگی، ایثار و شهادت، آثار عاشورایی همدان در قرن اخیر، تابلوهای نمایشی سیر تاریخ اسلام، مشاوره دینی، مشاوره خانواده، غرفه مهدویت، آثار عتبات عالیات و حج و زیارت، آثار نمایشی مفهومی، غرفه مطبوعات، غرفه موسسات نرم افزاری بازی های رایانه ای غرفه های حاضر در نمایشگاه عاشورائیان است.

حجت الاسلام صفري افلاكي با بیان اینکه هدف برگزاری نمایشگاه عاشورائیان به نمايش گذاشتن آثار عاشورايي است، بیان کرد: بخشي از نمایشگاه نیز براي هنرهاي تجسمي، خط و نقاشي در نظر گرفته شده و غرفه اي نيز براي آشنايي كودكان و نونهالان با نهضت اباعبدالله الحسين (ع) مدنظر است که درس هايي از اين قيام براي كودكان به ارمغان دارد، ارائه می دهد.

وی با اشاره بهاینکه اجراي نمايش و غرفه هاي مربوط به فروش محصولات فرهنگي و كتاب هاي عاشورايي از جمله فعاليت هاي اين نمايشگاه خواهد بود، ابراز داشت: غرفه اي به پيوند عاشورا و مهدويت و فرهنگ انتظار اختصاص پيدا كرده و غرفه اي براي عرضه ابزار آلات عزاداري و محصولات هیئت هاي مذهبي در نظر گرفته شده است و در غرفه نماز عاشورایی به بیان نماز عاشورا و اهداف اصلی قیام عاشورا می پردازد.

دبير نمايشگاه بزرگ فرهنگ عاشورايي با بیان اینکه قيام ابا عبدالله الحسين (ع) و حادثه جانسوز كربلا دردها و عبرت هاي بسياري براي امت اسلامي به يادگار گذاشته و تاثيرات شگرفي در فرهنگ ديني به وي‍‍ژه در ميان شيعيان برجاي نهاده است، عنوان کرد: شور و شوق وصف نشدني شيعيان به مكتب عاشورا به خصوص عزاداري آنها در ماه هاي محرم و صفر به تمام ابعاد زندگي اقشار مختلف مردم سرايت كرده و هر كسي در شغل و حرفه خود نيز به نوعي يك پيوند با امام حسين (ع) و عاشورا برقرار کرده است.

حجت الاسلام صفري افلاكي با اشاره به اینکه ساير دستگاه هاي فرهنگی محصولاتي در راستاي اهداف اين نمايشگاه در غرفه ها ارائه می کنند، عنوان كرد: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي در بخش هاي هنرهاي تجسمي، حوزه هنري سازمان تبليغات در بخش تصاوير عاشورايي، مركز اسناد تاريخي غرب كشور در بخش تاريخچه عزاداري در همدان، اداره اوقاف در بخش موقوفات عزاداري امام حسين (ع)، اداره اطلاعات در بخش آسيب هاي فشاي مجازي و فرق و مذاهب و ساير سازمان ها در ديگر بخش ها به فعاليت مي پردازند.

وي با بيان اينكه هنرمندان كشور نيز با توجه به قيام عاشورا آثار بسيار ارزشمندي خلق کرده اند، ادامه داد: شاعران، مداحان، سخنرانان و هنرمندان نیز به نحوي اثر و نقشي در پديد آمدن فرهنگ عاشورايي به عهده دارند و حضور آنان و آثار مربوط به حوزه این افراد در نمایشگاه بزرگ عاشورایی تاثیری عمیق بر جامعه و به خصوص آشنایی نسل جوان و کودکان با حادثه عظیم عاشورا دارد.