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۲۹ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۲۹

روایت زندگی حاج اکبر ناظم در مستند «میراث مرثیه»

روایت زندگی حاج اکبر ناظم در مستند «میراث مرثیه»

در آستانه ماه محرم از فیلم مستند زندگی و آثار مداح و شاعر اهل بیت (ع) مرحوم حاج اکبر ناظم با عنوان« میراث مرثیه» در حوزه هنری رونمایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر مراسم رونمایی از فیلم مستند«میراث مرثیه» با حضور حجت الاسلام دکتر سید مهدي خاموشی جمعه دوم آبان ساعت ١٨ الي ٢٠ در تالار سوره حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار خواهد شد .

این فیلم مستند درباره زندگی و آثار مداح و شاعر اهل بیت (ع) مرحوم حاج اکبر ناظم است .حاج اکبر ناظم یکی از تاثیر گزار ترین مداحان تهران قدیم است که نوحه ها و اشعارش پس از سالها هنوز در هیأتهای مذهبی خوانده می شود .

این مراسم به مناسبت استقبال از عزای حسینی برگزار خواهد شد. این فیلم مستند اولین اپیزود از مجموعه 13 قسمتی میراث مرثیه است که به زندگی و آثار پیر غلامان اهل بیت می پردازد . این مجموعه از شبکه سه سیما پخش خواهد شد .

کد مطلب 2393549

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