به گزارش خبرنگار مهر، حمید درخشان پس از شکست یک بر صفر عصر امروز سه شنبه تیمش برابر سایپا به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفت: به نظرم روز پرسپولیس نبود. روز بدی برای ما بود به این دلیل که در جریان بازی یک تیم دو خطر روی دروازه ما نداشته باشد به پیروزی برسد اما ما موقعیت های زیادی داشتیم که نتوانستیم به گل برسیم.

وی افزود: ما در این بازی از جوانان بیشتری استفاده کردیم و از عملکرد آنها راضی هستم. ما موقعیت های زیادی را بوجود آوردیم اما نتوانستیم از این موقعیت ها استفاده کنیم. آنها یک شوت زدند و به خاطر اشتباه دروازه‌بان ما در جاگیری گل خوردیم. ما مستحق این شکست نبودیم و می توانستیم مساوی بگیریم.

درخشان با تاکید بر اینکه تیمش از نظر بازیکنان خط حمله فقر دارد و باید این مشکل را برطرف کند گفت: ما موقعیت های زیادی برای گلزنی داشتیم اما نتوانستیم از آنها استفاده کنیم. ما جوانان زیادی را استفاده کردیم اما در خط حمله با فقر بازیکن مواجه هستیم. امیدوارم بتوانیم بازیکنان جدیدی را جذب کنیم تا این مشکلات را کمتر کنیم. اگر سایپا یک موقعیت دیگر برای گلزنی داشت من ناراحت نمی شدم اما آنها از یک شوت راه دور 40 متری به گل رسیدند که اصلا نباید آن گل را دریافت می کردیم.

وی افزود: ما بازیکن با تجربه داریم و برخی هم هنوز کاراکتر بازی در پرسپولیس با استانداردهای لازم را ندارند. ما موقعیت های زیادی داشتیم که باید از آنها استفاده می کردیم. مگر با تیم محلی بازی می کنیم که بازیکنان ما این همه موقعیت را از دست بدهند. تیم ما بهتر بازی کرد و مسلط بود اما به گل نرسید. این هم ضعف گلزنی ماست که در خط حمله بازیکن ششدانگ نداریم. پرسپولیس تیم بزرگی است و باید بازیکنان بزرگ در آن باشند تا بتوانیم نتیجه بگیریم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد استفاده از بازیکنان جدید در خط حمله گفت: دوست ندارم به عقب برگردیم. درست است که ما فقر گلزنی داریم اما این دلیل نمی شود که بخواهیم با جذب یک بازیکن که کارایی لازم را ندارد فضای لیست را پر کنیم. قطعا در نیم فصل دوم یک مهاجم خوب جذب خواهیم کرد.

وی در مورد اظهار نظر مجید جلالی که گفته بود تیمش بهتر از پرسپولیس بازی کرد گفت: خوشبختانه خبرنگاران در ورزشگاه بودند و بازی را دیدند. چطور می شود که آنها فقط از یک موقعیت داشتند و حالا می گویند برتر بوده اند. تیم سایپا یک موقعیت ایجاد کرد و به گل رسید. چطور ایشان گفتند که سایپا برتر بوده است. شاید در دادن چند پاس برتر بودند. بهتر است که ایشان منصفانه صحبت کنند. ایشان به من بگوید دومین موقعیت سایپا کدام صحنه بود؟

حمید درخشان در واکنش به تشویق برخی بازیکنان و چند دستگی که بین هواداران وجود داشت و درخواست از مدافع حریف برای "راه" دادن به پرسپولیس گفت: من ضامن سکوها نیستم و تمرکزم روی تیم است. من برای پرسپولیس زحمت می کشم و از عملکرد بازیکنان راضی هستم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که شما قبلا گفته بودید با همین بازیکنان می توانید پرسپولیس را قهرمان کنید گفت: من هیچ وقت چنین اظهار نظری نداشته ام و اگر شما چنین اظهار نظری از من دارید بیاورید.

حمید درخشان با تاکید بر اینکه در دیدار برابر سایپا چندین تغییر در ترکیب تیمش ایجاد کرده است گفت: وقتی ما ناچار شدیم این تغییرات ناخواسته را در ترکیب تیم ایجاد کنیم، بضاعت ما همین بود و ناچار شدم مایلکل را جلوتر بیاورم که اتفاقا خوب هم بازی کرد. شاید در بازی آینده هم از اومانیا یک خط جلوتر استفاده کنم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد رفتن بازیکنان مطرح لیگ برتری به تیم تراکتورسازی به خاطر سربازی گفت: بعضی دوستان تصمیماتی را می گیرند که ما هم مانده ایم چرا این کار را می کنند. چرا بازیکنان سرباز را به تیم های نظامی ندادند و همه را گلچین کردند و دادند به تراکتورسازی. این شائبه ایجاد می کند. چرا لیست را می گذارند جلوی تراکتورسازی و می گویند بازیکن مورد نظرت را انتخاب کند. به نظرم این تبعیض است.