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۲۹ مهر ۱۳۹۳، ۱۹:۳۴

گلایه مهاجم سایپا از مدافعان پرسپولیس؛

سیدصالحی: از اول بازی فقط مرا می‌زدند

سیدصالحی: از اول بازی فقط مرا می‌زدند

مهاجم تیم فوتبال سایپا با ابراز گله‌مندی از مدافعان تیم پرسپولیس گفت: آنها دوستان من بودند ولی نمی‌دانم چرا از اول بازی فقط می‌خواستند مرا بزنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی سیدصالحی در پایان دیدار این تیم برابر پرسپولیس که با برتری یک بر صفر سایپا خاتمه یافت، در جمع خبرنگاران گفت: بازی خوبی را برگزار کردیم و با این برد خودمان را برای بازی با تراکتورسازی در جام حذفی آماده کرده‌ایم.

وی در خصوص درگیری خود با بازیکنان پرسپولیس گفت: من درگیری با آنها نداشتم. بازیکنان پرسپولیس دوستان من بودند ولی نمی‌دانم چرا از ابتدای بازی فقط به دنبال این بودند که مرا بزنند. محسن بنگر هم اول بازی حرفی را زد که خیلی ناراحت شدم چون از او انتظار نداشتم.

مهاجم تیم سایپا درباره عدم پخش تلویزیونی این بازی عنون کرد: این موضوع در حیطه ما نیست و تصمیم فدراسیون فوتبال بوده است.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و سایپا در چارچوب هفته دوازدهم رقابتهای لیگ برتر عصر روز سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی برگزار شد که با برتری یک بر صفر تیم سایپا خاتمه یافت.

کد مطلب 2393788

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