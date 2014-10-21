به گزارش خبرنگار مهر از اهواز. سیدسیروس پورموسوی در نشست خبری پس از بازی تیمش برابر نفت مسجد سلیمان، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: متاسفانه تیم ما در نیمه نخست حرف خواصی برای گفتن نداشتیم و آنچه را به بازیکنان گوشزد کرده بودیم در زمین اجرا نکردند.

وی افزود: تیم صنعتی در نیمه نخست چند موقعیت خوب را از دست داد ولی بازیکنان ما دقت لازم را نداشتند و نتوانستیم به گل برسیم. به عقیده من تساوی در این بازی به درد هیچ یک از تیم ها نمی خورد زیرا تیم ما همانند حریف شرایط خوبی در جدول ندارد.

مربی تیم استقلال خوزستان ادامه داد: با این وجود تیم حریف در این بازی به دنبال حداقل امتیاز بود تا بتواند با دست پر به خانه بازگردد و از این نظر آن‌ها به هدف خود رسیدند.

وی تصریح کرد: ما برای برطرف کردن ضعف‌های خود به دنبال بازیکن هستیم و باتوجه به این که حجت چهارمحالی از هفته آینده برای ما به میدان می‌رود، می‌توانیم تا اندازه‌ای روی خلاقیت‌های این بازیکن حساب باز کنیم.

پورموسی در ادامه یادآور شد: میثم بائو نیز اکنون در تمرینات تیم ما حضور دارد و در نیم فصل دوم برای ما بازی خواهد کرد و بدون شک این بازیکن برای ما تاثیرگذار خواهد بود.

وی بیان کرد: بدون شک تیم ما رفته رفته بهتر خواهد شد و از نظرفنی می‌توانیم بهتر از این باشیم.

مربی تیم صنعتی خوزستان در پایان گفت: اکنون با آرامش به کار خود ادامه می‌دهیم و هیچ دغدغه‌ای نداریم و تنها برای رسیدن به بالای جدول تلاش می‌کنیم.