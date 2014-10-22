آمادگی ایران برای سرمایه گذاری در زیرساختهای ارتباطی 6 کشور

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نوزدهمین کنفرانس جهانی سران مختار مخابراتی - 14 P.P - که از تاریخ 20 اکتبر لغایت 7 نوامبر 2014 برابر با 28 مهر لغایت 16 آبان در بوسان کره جنوبی در حال برگزاری است شرکت کرد.

محمود واعظی در حاشیه اجلاس سران مختار، رایزنی هایی با همتایان خود از دیگر کشورهای حاضر در این اجلاس، به منظور همکاری های بین المللی و حمایت از یکدیگر در مجامع تخصصی بین المللی داشت.

وی با وزرای ارتباطات کشورهای تانزانیا، کامرون، فیلیپین، زامبیا، پاکستان و عراق دیدار کرد.

در این دیدارها، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان با اشاره به حضور فعال و موثر جمهوری اسلامی در اتحادیه جهانی مخابرات - ITU - از آمادگی ایران برای همکاری مشترک و سرمایه گذاری در بخش زیرساخت ها و خدمات مخابراتی پروژه های ارتباطاتی و فناوری اطلاعاتی خبر داد.

همکاریهای بین‌المللی و حمایت از یکدیگر در مجامع تخصصی بین المللی از توافقات وزرا در این دیدارها بود.

به گزارش مهر، کنفرانس سران مختار (Plenipotentiary Conferences) بالاترین مرجع سیاستگذاری اتحادیه جهانی مخابرات ITU است که هر چهار سال یک بار به منظور تعیین سیاستهای کلی اتحادیه، هماهنگی استراتژی و برنامه‌های مالی چهار سال آینده، انتخاب مدیران ارشد اتحادیه، اعضای شورا و اعضای هیات ارتباطات رادیویی تشکیل می‌شود.

اجلاس سران مختار مخابراتی - 14 P.P - با حضور بیش از 190 کشور جهان تشکیل می شود و مهمترین دستور کار نوزدهمین اجلاس سران مختار، انتخاب مدیران ارشد برای ردیف های سازمانی آن از جمله انتخاب دبیرکل، معاون دبیرکل، مدیران دفاتر سه گانه و اعضاء هیأت مقررات رادیویی RRB و کشورهای عضو شورای ITU است.

ایران در دو بخش کاندیدای عضویت در این مجمع تخصصی است.

در طول 2 سال گذشته 42 سند از سوی ایران به اجلاس های مقدماتی APT ارائه شده که اکثر آنها مورد پذیرش قرار گرفته و در اجلاس سران مختار (PP-14) مطرح خواهد شد.