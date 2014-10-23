ایجاد زیر ساخت در شهرکهای صنعتی، راه ورود سرمایه گذار است

به گزارش خبرنگار مهر، شهلا میرگلو بیات روز پنجشنبه در نشست با هیئت امنای شهرک صنعتی مامونیه با اشاره به موقیعت ویژه شهرستانهای ساوه و زرندیه افزود : نزدیکی به تهران و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای اصلی کشور سبب شده تمایل سرمایه گذاری در این دو شهرستان افزایش یابد .

وی زیرساخت هایی همچون آب، برق، گاز و تصفیه خانه را بخشی از نیاز های اولیه صنعتگران برای راه اندازی واحد صنعتی و تولیدی عنوان کرد .

دبیر فراکسیون نخبگان مجلس تصریح کرد : هم اکنون شهرک صنعتی کاوه بزرگترین شهرک صنعتی کشور با مشکل کم آبی مواجه است که با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته با راه اندازی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر ساوه می‌تواند بخشی از کمبود آب واحدهای صنعتی مستقر در این منطقه را رفع کند.

میرگلو بیات بر لزوم توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و مهارت آموزی به جوانان جویای کار را نیز مورد تاکید کرد و افزود: مهارت آموزی و کسب آموزش های فنی و حرفه ای در رشته های مختلف شغلی، اقدامی موثر در جهت کارآفرینی و مهیا شدن فرصت های شغلی برای جوانان است .

وی با اشاره بر ضرورت راه اندازی فنی حرفه ای در شهرستان زرندیه افزود : راه اندازی هرچه سریع تر این مرکز در اولویت برنامه های مدیران فنی و حرفه ای و مسولان قرار گیرد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه افزود:سرمایه گذاران و کارآفرینان در حقیقت جهادگران عرصه اقتصاد هستند و باید برای تسهیل زمینه فعالیت این افراد را فراهم ساخت .