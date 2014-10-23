اقدام بی ضابطه رئیس جمهور سابق / ورود گردشگران اروپایی به ایران با قطار 5 ستاره

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان میراث فرهنگی با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی آلبوم خانه کاخ گلستان را برای ثبت در حافظه ملی، منطقه ای و جهانی یونسکو پیشنهاد می کنند.

قرار است آلبوم خانه کاخ گلستان را برای ثبت در حافظه ملی، منطقه ای و جهانی پیشنهاد کنیم. این کار با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی انجام می گیرد.

اما پروین ثقه الاسلام رئیس کاخ گلستان از تکمیل نبودن پرونده آلبوم خانه خبر داد و گفت: این همکاری وجود دارد ولی برخی از آلبوم های این بخش از کاخ هنوز دیجیتالی نشده اند و به کارهای اساسی نیاز دارد. هر زمان این اقدامات انجام شده ، پرونده آن برای ثبت در حافظه جهانی فرستاده می شود.

ورود گردشگران اروپایی با 6 قطار لوکس به ایران

امروز قطار لوکس گردشگری به ایران آمد. در این باره رئیس جامعه تورگردانان ایران گفت: با ورود گران ترین قطار اروپا به ایران که از آن به عنوان قطار لوکس 5 ستاره یاد می شود، 150 گردشگر اروپایی در قالب دو گروه روز سی ام مهر ماه امسال به ایران سفر می کنند. مبدا این قطار بوداپست مجارستان است و از رومانی، بلغارستان نیز گذشته و از مرز رازی وارد ایران می شود. گردشگران از شهرهایی مانند زنجان، یزد، شیراز، اصفهان و تهران در مدت دو هفته دیدن می کند. پس از آن این گروه از ایران خارج شده و به جای آن گروه دیگری از گردشگران اروپایی که با هواپیما وارد ایران شده اند، سوار بر قطار می شوند و سفرشان را ادامه می دهند.

وی ادامه داد: حدود 750 گردشگر اروپایی برای شرکت در برنامه های سفر این قطار ثبت نام کرده اند و به این ترتیب تا سال 2015 در زمانهای مختلف شاهد ورود و خروج 6 قطار از گردشگران اروپایی هستیم و امیدوارم این تعداد به 10 قطار برسد.

پرونده شکایت های میراثی کم می شود

مدیرکل حقوقی و املاک سازمان میراث‌فرهنگی در اولین مصاحبه خود از کم شدن تعداد پرونده های شکایت از میراث فرهنگی خبر داد و بیان کرد: از کارشناسانی که در حوزه حقوق میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می توانند به ما در دفتر حقوقی کمک کنند استفاده می کنیم تا در کنار استفاده علمی، از حمایت شخصی و اجتماعی آنها نیز در جهت حفاظت از میراث فرهنگی بهره ببریم.

یحیی نقی زاده که پیش از این مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل بوده است در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: اولویت کاری ما همه موضوعات مربوط به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. اگر در حوزه سازمان میراث فرهنگی کارها و پرونده هایی باشد که منافع سازمان را تهدید می کنند، باید از آنها دفاع کنیم. منتهی برای ما ساماندهی امور بسیار مهم است و اینکه بتوانیم به شکل تخصصی از نظرات کارشناسی کارشناسان سازمان استفاده کنیم. به همین علت قصد تشکیل گروههای تخصصی را داریم تا از دانش این کارشناسان برای منافع سازمان استفاده شود. بنابراین نمی توان گفت که تنها یک حوزه از سازمان میراث فرهنگی در اولویت دفتر حقوقی قرار دارد.

اقدام بی ضابطه رئیس جمهور پیشین در اهدای اموال دولتی

سیزدهم مهر ماه امسال محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران طی نامه ای به حجت الاسلام سید حسن خمینی نوه حضرت امام و تولیت آستان امام راحل، مجموعه هدایای دوران ریاست جمهوری خود را به این موزه و آستان اهدا کرد.

رییس جمهور سابق در بخشی دیگر از این نامه با درخواست «تنظیم چیدمان و برنامه‌ریزی و نحوه کارکرد این بخش از موزه و نهایتا انتقال هدایا» از «اختصاص فضای مناسب در این موزه برای استقرار هدایای گروه‌های مردمی و دولت‌ها و شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی داخلی و بین‌المللی در دوره خدمتگزاری خود در ریاست‌جمهوری» تشکر کرده است.

هدایای دو دوره ریاست‌جمهوری احمدی نژاد مجموعه ای نفیس و ارزشمند از آثار و هدایای متنوع است که ارزش مادی قابل توجهی دارند اما این بار نیز احمدی نژاد قصد دارد اهدای این اموال به حرم امام (ره) را بدون هماهنگی با سازمان متولی آن انجام دهد چرا که هر گونه جابه جایی و یا تعیین تکلیفی برای این آثار بر عهده سازمان اسناد و کتابخانه ملی است.

پیش از این در دوره ریاست علی اکبر اشعری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی و هنگام بازنگری تشکیلات سازمانی، مدیریت یادمان های ریاست جمهوری به چارت تشکیلاتی این سازمان اضافه شد و این سازمان وظیفه حفظ و نگهداری و نظارت عالی بر هدایای ریاست جمهوری را بر عهده گرفت.

در همان زمان رئیس وقت این سازمان به روسای جمهور پیشین نامه نوشت و از آنها خواست نماینده ای برای تشکیل این یادمان به سازمان اسناد معرفی کنند. تا اینکه با تعامل بین سازمان اسناد و کتابخانه ملی و ریاست جمهوری یادمانی به این منظور تشکیل شود و برای آن استاندارد موزه ای تعریف کنند تا اشیا و اسناد در کنار هم قرار گیرند.

اشعری رئیس وقت کتابخانه ملی در سال 86 نامه ای به احمدی نژاد رئیس جمهور دولت نهم نیز نوشت و در آن ضمن تشریح وظایف سازمان مبنی بر حفظ اسناد و هدایا پیشنهاد داد که یادمان ریاست جمهوری برای وی نیز تشکیل شود و او هم فردی را به عنوان نماینده معرفی کند.

احمدی نژاد در پاسخ به این نامه اعلام کرد که هدایا به موزه نهاد ریاست جمهوری، سپس به سازمان میراث فرهنگی منتقل شود. دوباره سال بعد اشعری نامه ای به احمدی نژاد نوشت و درخواستش را تکرار کرد ولی پاسخی نگرفت همین کار را صلاحی رئیس بعدی سازمان اسناد و کتابخانه ملی انجام داد ولی نامه او نیز بی پاسخ ماند.

مدیرکل حوزه ریاست سازمان میراث فرهنگی گفت: تصمیم گیری درباره این اموال باید بر عهده دولت باشد و هرگونه انتقال آنها باید به اطلاع دولت یازدهم برسد. آن زمان بخشی از اشیا حراج شد و یا به ساختمان های لادن و ولنجک انتقال دادند اکنون نمی دانیم این اشیا در چه شرایطی قرار دارند.

با گذشت دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد هنوز کسی نمی داند که تعداد واقعی هدایای رئیس جمهور نهم و دهم چقدر است حتی کسی نمی داند که در جریان نقل و انتقال این اشیا از کاخ سعدآباد و ولنجک و لادن چه تعداد از اشیا آسیب دیده اند، حراج رفته اند و یا ناپدید شده اند.

ایجاد تفرجگاه در حریم تهران با معرفی سه جاذبه

زندان هارون الرشید یا آتشکده 1100 ساله در میان نخاله های ساختمانی حریم شهر تهران هنوز سالم مانده است آن طور که شهردار منطقه 15 اعلام کرد قرار است این بنای تاریخی به همراه کوه بی بی شهربانو و پارک خجیر به عنوان تفرجگاه مورد استفاده قرار گیرد.

انجمنی، شهردار منطقه 15 گفت: نام این محل زندان هارون الرشید است، اما هیچ سندی مبنی بر زندان بودن این بنا وجود ندارد و در هیچ یک از نسخه های تاریخی در این باره صحبتی نشده است.

تدفین های عصر مفرغ در خراسان شمالی کشف شد

با فصل سوم کاوش در محوطه باستان شناسی تپه چلو در حوزه رود کالشور شهرستان جاجرم خراسان شمالی، تدفین های عصر مفرغ در هفت ترانشه محدوده گورستان این تپه کشف شد.

علی اکبر وحدتی سرپرست ایرانی گروه باستان شناسی گفت: تیم مشترک ایران و ایتالیا از نیمه مهر ماه فصل کاوش در این منطقه را آغاز کردند.

وی هدف اصلی در این فصل را علاوه بر شناسایی محدوده های استقراری و گورستانی با استفاده از روش مغناطیس سنجی، انجام کاوش در یافت های تدفینی و استقراری اعلام کرد.

وحدتی بررسی سنت های فرهنگی عصر مفرغ در شمال شرق ایران و میزان روابط فرهنگی ایران و آسیای میانه در اواخر هزاره سوم و اوایل هزاره دوم پیش از میلاد را از اهداف دیگر این پژوهش میدانی اعلام کرد.