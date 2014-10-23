اقدام بی ضابطه رئیس جمهور سابق / ورود گردشگران اروپایی به ایران با قطار 5 ستاره

قرار است آلبوم خانه کاخ گلستان را برای ثبت در حافظه ملی، منطقه ای و جهانی پیشنهاد کنیم. این کار با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی انجام می گیرد.
اما پروین ثقه الاسلام رئیس کاخ گلستان از تکمیل نبودن پرونده آلبوم خانه خبر داد و گفت: این همکاری وجود دارد ولی برخی از آلبوم های این بخش از کاخ هنوز دیجیتالی نشده اند و به کارهای اساسی نیاز دارد. هر زمان این اقدامات انجام شده ، پرونده آن برای ثبت در حافظه جهانی فرستاده می شود.
وی ادامه داد: حدود 750 گردشگر اروپایی برای شرکت در برنامه های سفر این قطار ثبت نام کرده اند و به این ترتیب تا سال 2015 در زمانهای مختلف شاهد ورود و خروج 6 قطار از گردشگران اروپایی هستیم و امیدوارم این تعداد به 10 قطار برسد.
یحیی نقی زاده که پیش از این مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل بوده است در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: اولویت کاری ما همه موضوعات مربوط به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. اگر در حوزه سازمان میراث فرهنگی کارها و پرونده هایی باشد که منافع سازمان را تهدید می کنند، باید از آنها دفاع کنیم. منتهی برای ما ساماندهی امور بسیار مهم است و اینکه بتوانیم به شکل تخصصی از نظرات کارشناسی کارشناسان سازمان استفاده کنیم. به همین علت قصد تشکیل گروههای تخصصی را داریم تا از دانش این کارشناسان برای منافع سازمان استفاده شود. بنابراین نمی توان گفت که تنها یک حوزه از سازمان میراث فرهنگی در اولویت دفتر حقوقی قرار دارد.
رییس جمهور سابق در بخشی دیگر از این نامه با درخواست «تنظیم چیدمان و برنامهریزی و نحوه کارکرد این بخش از موزه و نهایتا انتقال هدایا» از «اختصاص فضای مناسب در این موزه برای استقرار هدایای گروههای مردمی و دولتها و شخصیتهای فرهنگی و سیاسی و اجتماعی داخلی و بینالمللی در دوره خدمتگزاری خود در ریاستجمهوری» تشکر کرده است.
هدایای دو دوره ریاستجمهوری احمدی نژاد مجموعه ای نفیس و ارزشمند از آثار و هدایای متنوع است که ارزش مادی قابل توجهی دارند اما این بار نیز احمدی نژاد قصد دارد اهدای این اموال به حرم امام (ره) را بدون هماهنگی با سازمان متولی آن انجام دهد چرا که هر گونه جابه جایی و یا تعیین تکلیفی برای این آثار بر عهده سازمان اسناد و کتابخانه ملی است.
پیش از این در دوره ریاست علی اکبر اشعری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی و هنگام بازنگری تشکیلات سازمانی، مدیریت یادمان های ریاست جمهوری به چارت تشکیلاتی این سازمان اضافه شد و این سازمان وظیفه حفظ و نگهداری و نظارت عالی بر هدایای ریاست جمهوری را بر عهده گرفت.
در همان زمان رئیس وقت این سازمان به روسای جمهور پیشین نامه نوشت و از آنها خواست نماینده ای برای تشکیل این یادمان به سازمان اسناد معرفی کنند. تا اینکه با تعامل بین سازمان اسناد و کتابخانه ملی و ریاست جمهوری یادمانی به این منظور تشکیل شود و برای آن استاندارد موزه ای تعریف کنند تا اشیا و اسناد در کنار هم قرار گیرند.
اشعری رئیس وقت کتابخانه ملی در سال 86 نامه ای به احمدی نژاد رئیس جمهور دولت نهم نیز نوشت و در آن ضمن تشریح وظایف سازمان مبنی بر حفظ اسناد و هدایا پیشنهاد داد که یادمان ریاست جمهوری برای وی نیز تشکیل شود و او هم فردی را به عنوان نماینده معرفی کند.
احمدی نژاد در پاسخ به این نامه اعلام کرد که هدایا به موزه نهاد ریاست جمهوری، سپس به سازمان میراث فرهنگی منتقل شود. دوباره سال بعد اشعری نامه ای به احمدی نژاد نوشت و درخواستش را تکرار کرد ولی پاسخی نگرفت همین کار را صلاحی رئیس بعدی سازمان اسناد و کتابخانه ملی انجام داد ولی نامه او نیز بی پاسخ ماند.
مدیرکل حوزه ریاست سازمان میراث فرهنگی گفت: تصمیم گیری درباره این اموال باید بر عهده دولت باشد و هرگونه انتقال آنها باید به اطلاع دولت یازدهم برسد. آن زمان بخشی از اشیا حراج شد و یا به ساختمان های لادن و ولنجک انتقال دادند اکنون نمی دانیم این اشیا در چه شرایطی قرار دارند.
با گذشت دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد هنوز کسی نمی داند که تعداد واقعی هدایای رئیس جمهور نهم و دهم چقدر است حتی کسی نمی داند که در جریان نقل و انتقال این اشیا از کاخ سعدآباد و ولنجک و لادن چه تعداد از اشیا آسیب دیده اند، حراج رفته اند و یا ناپدید شده اند.
انجمنی، شهردار منطقه 15 گفت: نام این محل زندان هارون الرشید است، اما هیچ سندی مبنی بر زندان بودن این بنا وجود ندارد و در هیچ یک از نسخه های تاریخی در این باره صحبتی نشده است.
علی اکبر وحدتی سرپرست ایرانی گروه باستان شناسی گفت: تیم مشترک ایران و ایتالیا از نیمه مهر ماه فصل کاوش در این منطقه را آغاز کردند.
وی هدف اصلی در این فصل را علاوه بر شناسایی محدوده های استقراری و گورستانی با استفاده از روش مغناطیس سنجی، انجام کاوش در یافت های تدفینی و استقراری اعلام کرد.
وحدتی بررسی سنت های فرهنگی عصر مفرغ در شمال شرق ایران و میزان روابط فرهنگی ایران و آسیای میانه در اواخر هزاره سوم و اوایل هزاره دوم پیش از میلاد را از اهداف دیگر این پژوهش میدانی اعلام کرد.
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