نظر حجت الاسلام قرائتی درباره حجاب در دانشگاه

خبرگزاری «ایکنا» نوشت:رئيس ستاد اقامه نماز كشور و مفسر قرآن عصر امروز در آئين اختتاميه ششمين جشنواره بهار در جمع برگزيدگان و مسئولان جهاد دانشگاهی سخنانی را ایراد کرد.
بخش های مهم این سخنرانی را بخوانید.
- اگر میتوانيد يك حرف تازه بياوريد كه در قرآن مطرح نشده باشد. قرآن مطرح كرده است كه بهترين غذا شير مادر است و اكنون بعد از مدتها استفاده از شير خشك، همايشهای بينالمللی شير مادر برگزار میكنند.اسلام میگويد آب انار نخوريد بلكه انار را با هسته آن بخوريد، چرا كه برای معده خوب است، در حالی كه اكنون آب انار میخورند يقيناً چندين سال بعد نيز همايشهايی با محوريت فوايد هسته انار برگزار میشود.
- در علم حقوق هنوز مسئله تجاوز به آبرو مطرح نشده است در حالی كه بيشترين تجاوز در جوامع به آبروی افراد صورت میگيرد و هيچ كس نمیتواند به دليل اينكه فردی از او غيبت و آبروی او را برده شكايت كند، در حالی كه حفظ آبرو در اسلام به عنوان يك حق آمده است.
- اگر زمانی من توان اين كار را داشته باشم میگويم حجاب در خيابان آزاد اما در دانشگاه لازم است. چرا كه آرايش دختران موجب سلب تمركز علمی ساير دانشجويان میشود.
- به يك رئيس جمهور سردار سازندگی میگويند، اما سردار سازندگی ذوالقرنين بود كه سدی ساخت كه هيچ ميخی درون آن فرو نمیرفت، به يك رئيس جمهور مبدع گفتوگوی تمدنها میگويند در حالی كه در قرآن هر چه «قالو، قل» مطرح شده به معنی گفتوگوی تمدنها است و به يك دولت دولت عدالتمحور میگويند در حالی كه عدالت مطرح را قرآن در حق حيوانات باركش نيز مطرح كرده است و حتی گفته است اگر ناخنتان بلند بود حق نداريد شير بدوشيد چرا كه حيوان را اذيت میكند.
- هنوز هيچ كس نتوانسته است به اين سؤال من پاسخ دهد كه چرا در هر كشوری دانشگاه بيشتر است، آمار جنايت نيز در آن كشور بالاتر است. روانشناسان ما به پسرهای افسرده به عنوان درمان میگويند كه با يك دختر دوست شويد و به دخترها تجويزهای بدتری ارائه میكنند؛ ما چون از اسلام دور شدهايم سيلی میخوريم و نمیدانيم از كجا سيلی خوردهايم.
- مهمترين سرمايه ملی خودتان هستيد، خودتان را باور كنيد. اكنون سرطان اخلاقی در دانشگاههای ما رواج پيدا كرده است و از نظر اخلاقی در حال سقوط هستيم. پوك شدهايم و پوكمان كردهاند و حاضر نيستيم مستقل باشيم به نحوی كه فكر میكنيم چون چند كتاب خواندهايم بايد كفش، لباس، رفتار، گفتار و ... متفاوت از سايرين باشد.
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