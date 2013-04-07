شروع دوباره ماجراهای هاشمی و احمدی نژاد

مجله مهر: «شنبه خبرساز احمدی نژاد و هاشمی». این شاید تیتر خوبی باشد برای اتفاق هایی که پیرامون روابط این دو نفر در روز شنبه رخ داد. اتفاق هایی که هاشمی و احمدی نژاد را دوباره به صدر اخبار حاشیه ای سیاست برد.

اولین روزهای کاری سال جدید با خبرسازی دوباره از روابط احمدی نژاد با هاشمی رفسنجانی آغاز شد. صبح روز شنبه، اولین جلسه مجمع تشخیص به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی برگزار شد. غایب بزرگ این جلسه هم البته رئیس جمهور بود. احمدی نژاد که سال گذشته حضورش را در جلسات مجمع از سرگرفته بود، در اولین جلسه مجمع در سال 92 به ساختمان مجمع تشخیص مصلحت نظام نرفت تا خبر غیبت دوباره او بلافاصله در رسانه ها منتشر شد.

این اما تنها خبرسازی پیرامون احمدی نژاد نبود. سایت «مشرق» از قول «برخی اطرافیان هاشمی رفسنجانی» نوشت:«آقای احمدی نژاد در تماس تلفنی با هاشمی رفسنجانی تحویل سال جدید را به وی تبریک گفته و برای او سال خوبی آرزو کرده است.»

انتشار این خبر، آن هم درست در روز غیبت احمدی نژاد در جلسه مجمع، آن قدر سروصدا کرد تا روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری را به واکنش وادارد. مرکز روابط عمومی ریاست جمهوری در تکذیبیه خود که صبح امروز منتشر شد آورده است:«در رابطه با خبر تبریک تلفنی جناب آقای رییس‌جمهور به جناب آقای هاشمی رفسنجانی، لازم به ذکر است که از لحظه تحویل سال نو تاکنون هیچ تماس تلفنی و یا ملاقات حضوری بین جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد و جناب آقای هاشمی رفسنجانی وجود نداشته است.»

نکته جالب این تکذیبه اما در بند پایانی آن بود. جایی که آمده بود:«البته ریاست محترم جمهوری در پیام نوروزی خود که از صدا و سیما پخش شد سال جدید را به همه ملت بزرگ ایران تبریک گفتند.»

به نظر می رسد شنبه خبرساز هاشمی و احمدی نژاد، شروع دوباره ای برای حاشیه های خبرساز سیاسی در کشور باشد.