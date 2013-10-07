اجداد ما هم شلوار جین می پوشیدند!/عکس

مجله مهر: ادعاهای عجیب نخست وزیر رژیم صهیونیستی، این روزها بحث اول کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی است.«بنیامین نتانیاهو» در گفتگویی که شنبه شب از تلویزیون بی بی سی فارسی پخش شد، با تکرار ادعاهای خود درباره ایران، در اظهار نظری عجیب گفت:« من فکر می‌کنم اگر مردم ایران آزاد بودند، شلوار جین می‌پوشیدند، به موسیقی غربی گوش می‌دادند و انتخاباتی آزاد داشتند.»

همین ادعای مضحک کافی بود تا کاربران ایرانی فیس بوک و توئیتر، واکنش های قابل تامل و بامزه ای به این سخنان نخست وزیر رژیم صهیونیستی نشان دهند.

بخشی از واکنش های جالب ایرانی ها در شبکه های اجتماعی را بخوانید و ببینید:

این نتانیاهو که آزادی رو در حد شلوارلی می دونه، باید یه بار بهش شلوارکردی بدیم تا با تمام وجود حس آزادی و رهایی رو درک کنه !

«اگر شلوارجین پوشیدن چیزی را تغییر می داد اکنون نمی گذاشتند شما شلوارجین بپوشید.» (متن اصلاحیه سخنان نتانیاهو بعد از فهمیدن گاف خفنش )

سالها قبل از اینکه نتانیاهو و رژیمش به وجود بیان، اجداد ما شلوار جین پاشون بود.

می خوام با شلوار جین برم خواستگاری دختر نتانیاهو، بعد بگم ببخشید ما بریم یه دوری بزنیم برمی‌گردیم.

خبر نداره ما تو ایران، شلوار جین که هیچ، یه گوشی هایی داریم که راحت از تو جیب شلوار جین در میاد.

فوری: روزنامه صهیونیستی یدیعوت احارنوت : ایران پارچه لازم برای غنی‌سازی بالای 90 درصد جین را در اختیار دارد.

فوری : ایران در حال غنی‌سازی جین در غنای بالا است.

بمب اتم رو دیده / جین ما رو ندیده!

حالا گفتن نداره ما ماشینمونو با یه تیکه شلوار جین می شوریم.

اما اقدام جالب بعضی کاربران شبکه های مجازی، انتشار تصاویری بود که با ذوق و هوشمندی خاصی انتخاب شده بود. این عکس ها را ببینید:

آهای نتانیاهو ! «علیرضا» پسر شهید «مصطفی احمدی روشن» دانشمند هسته ای ما که مزدورای شما ترورش کردند هم شلوار جین پاش می کنه.

این هم برای نتانیاهو. شهید «داریوش رضایی نژاد» دانشمند هسته ای ایران با شلوار جین!

میگم این نتیانیاهو که میگه صحنه کشته شدن ندا آقاسلطان رو دیده، کور بوده که هر 3 تا ادم توی این صحنه شلوار جین پاشون بوده؟

عکسی از زمان جنگ تحمیلی. وقتی بعضی رزمنده های ما هم شلوار جین می پوشیدند.

نتانیاهو شاید یادش رفته ما از همون اول انقلابمون هم شلوار جین پامون بود.