نظرسنجی درباره مذاکره با آمریکا حساسیت برانگیز است

خبرآنلاین، سیداحمدرضا دستغیب نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره مطرح شدن موضوع نظرسنجی درباره رابطه ایران و آمریکا گفت: سیاست های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری اعلام می شود. بنابراین باید آنچه که در ارتباط با حوزه سیاست خارجی در سطح کلان صورت می گیرد توسط رهبری تدبیر می شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: در طول سال های گذشته واقعا تجربه نشان داده که در مقاطع حساس و سرنوشت سازی که ما پیش رو داشته ایم رهبری انقلاب با تدبیر و شایستگی و عزت تمام ما را از گذرگاه های سخت عبور داده اند. من فکر می کنم چیزی که در شرایط کنونی برای دولت مردان حائز اهمیت است، تنظیم دستگاه دیپلماسی با سیاست های کلانی است که توسط رهبری اعلام می شود.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: بنده قائل به این نیستم که ما در موضوع دیپلماسی بخواهیم افراط و یا تفریط داشته باشیم. قطعا آنچه که رهبر انقلاب در نظر می گیرند منافع مردم را به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان این که تصور بنده بر این است که الان در مسیر خوبی قرار گرفته ایم و دیپلماسی که اعمال می شود یک دیپلماسی نوین و با رویکرد باز است و مخاطبان و طرفداران خوبی دارد، تصریح کرد: اما باید شرایط طرف مقابل و رویکرد آنها را هم مورد توجه قرار داد.

دستغیب تاکید کرد: ما تصمیم گیرنده برای حوزه خودمان هستیم اما واقعا رفتار غربی ها قابل پیش بینی نیست و بر همین اساس گمان می کنم باید به جهت بدبینی که به طرف مقابل وجود دارد و پیش بینی ناپذیر بودن رفتارهای آنها تدبیری را در این رابطه به خرج داد و آن هم این است که گام به گام و منطبق با سیاست های کلی نظام پیش رفت.

وی با بیان این که به نظر بنده این نظرسنجی که مطرح شده است الان موضوعیت و مفهومی ندارد و جایگاه آن هم تعریف خاصی ندارد، گفت: در شرایط کنونی به نظر من تدابیر بهتری را می توانیم داشته باشیم.

دستغیب در تشریح راه های جایگزین برای نظرسنجی با بیان این که آنچه که وظیفه دولتمردان در شرایط کنونی است توجه به سیاست های کلی است، تصریح کرد: همچنین دولت در ارتباط با مردم تعهداتی را دارد و تدابیری را هم اتخاذ می کند و آنچه که مهم است اطلاع رسانی دقیق و شفاف به مردم است.

وی تاکید کرد: موضوع قابل اهمیت تلاش برای رفع مشکلاتی است که در جامعه وجود دارد و از همه این ها مهم تر پرهیز از اقداماتی که موجب ایجاد تفرقه در جامعه می شود و فکر می کنم نباید جامعه را بخش بخش کنیم.

نماینده مردم شیراز افزود: بعد از انتخابات در واقع آنچه که اتفاق افتاد این است که پیروز این صحنه مردم بودند و در گذر از این اتفاقات و رویدادها هم بخش بخش کردن جامعه به نظر من کار درستی نیست. شاید اقدامی مانند نظرسنجی به تقسیم شدن و آرایش برخی از نیروها در مقابل هم و برخی از حساسیت ها دامن بزند ضمن این که نظرسنجی از وظایف حکومت هم نیست.