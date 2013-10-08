رمزگشایی از «اتفاقی که بجا نبود»

مجله مهر: تقریبا یک هفته بعد از بازگشت رئیس جمهور از سفر نیویورک، رهبر معظم انقلاب در یک سخنرانی از تحرک دیپلماسی دولت از جمله سفر نیویورک حمایت کرده اما در عین حال اشاره فرمودند که برخی از آنچه که در سفر نیویورک پیش آمد بجا نبود چون ما دولت آمریکا را غیرقابل اعتماد و عهد شکن می‌دانیم.

حسن روحانی که به گفته خودش با اختیارات تام به نیویورک قدم گذاشته بود، در یک نطق آرام در صحن علنی اجلاسیه سازمان ملل، تشویق حضار و هیات دیپلماتیک کشورهای دیگر را خرید و تصویری متمدن و صلح طلب از ایران اسلامی به نمایش گذاشت. این نطق و دیدارهایی که در حاشیه اجلاس شصت و هشتم سازمان ملل صورت گرفت چنان بود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را کاملا در انزوا قرار داد و او سخنرانی خود را در یک سالن تقریبا خالی انجام داد، به نوشته خبرنگار روزنامه صهیونستی هاآرتص تنها هیاتی که در سازمان ملل برای نطق ضدایرانی نتانیاهو کف زدند هیات اسرائیلی بود.

"

رئیس جمهور آمریکا در آخرین لحظات حضور رئیس جهمور ایران در نیویورک با او تماس تلفنی برقرار کرد و طرفین مکالمه ای 15 دقیقه ای انجام دادند

"

دیدار محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس بعد از ماجراهای تسخیر سفارت بریتانیا در ایران بابی شد برای از بهبود روابط با این کشور. از آنجا که پیش تر رهبر معظم مخالفت تلویحی خودشان را با ماجرای حمله به سفارت انگلیس نشان داده بودند این دیدار نمی توانست آن اقدامی باشد که ایشان نابجا دانستند.

طولانی شدن مذاکرات

ذهن های تحلیل گر بیشتر به سمت مکالمه 15 دقیقه ای روسای جمهور ایران و آمریکا رفته بود. مکالمه ای که در آخرین لحظات حضور روحانی در آمریکا و با اصرار مقامات آمریکایی صورت گرفت. این مکالمه یک تابوی 35 ساله را شکست و برای اولین بار پس از انقلاب روسای جمهور ایران و آمریکا با یکدیگر گفت وگو کردند. از گذر همین مکالمه عده ای با خوشبینی از آغاز رابطه بین ایران و آمریکا صحبت کردند و حذف شعار مرگ بر آمریکا را پیشنهاد دادند.

حضور محمد جواد ظریف در جلسه کمیسیون امنیت ملی یک روز بعد از سخنرانی رهبر معظم انقلاب، از آن اشارات ایشان تا حدودی رمزگشایی کرد. از سوی دیگر جلسه ای که جامعه اسلامی مهندسین با سیدعباس عراقچی معاون وزیر خارجه برای بررسی حاشیه های سفر نیویورک برگزار کرد تا حدودی به رمزگشایی از بیانات رهبر معظم انقلاب منجر شد. بعد از آن جلسه محمدرضا باهنر در فیس بوک شخصی خود مدعی شد اظهارات مقام معظم رهبری در خصوص بجا نبودن برخی کارها در سفر نیویورک اشاره به برقراری تماس تلفنی میارن روسای جمهور ایران و آمریکا و مذاکره ظریف و جان کری وزیر خارجه امریکا داشت. نایب رئیس مجلس با اشاره به حضور عباس عراقچی معاون وزارت خارجه در جلسه شورای مرکز جامعه اسلامی مهندسین نوشت: برآیند صحبت های آقای عراقچی ضمن واکاوی سفر، این بود که برقراری تماس تلفنی و طولانی شدن مذاکرات با جان کری 2 کاری بوده‌اند که مقام معظم رهبری بجا نداستند.

باید قدم برمی داشتند

روزنامه کیهان با نقل روایتی از جلسه اعضای کمیسیون امنیت ملی و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان نوشت که دکتر ظریف در پاسخ رئیس کمیسیون که نظرایشان را درباره اقداماتی پرسیده بود که رهبر معظم انقلاب آنها را «به جا» ندانسته بودند، در کمال صداقت گفته بود «ما فکر می کردیم مکالمه ها و گفت وگوها در حدی که انجام شده، در این حد مجوز داریم ولی وقتی حضرت آقا اشاره کردند، برداشت ما این است که ایشان اولاً؛ به گفت وگوی دکتر روحانی با اوباما انتقاد دارند و این را یکی از اقدامات نابجا می دانند و طولانی شدن مذاکرات بنده و جان کری را از اقدامات نابجای دیگر سفر می دانند.»

"

ظریف گفته است طولانی شدن مکالمه اش با جان کری وزیر خارجه آمریکا به جا نبود



دیروز منصور حقیقت‌پور نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی با اشاره به جزئیات این جلسه گفت: ظریف در این جلسه اشاره‌ای به بیانات رهبر انقلاب درباره نابجا بودن برخی اقدامات در آمریکا کرد و گفت که از نظر ما مکالمه تلفنی رئیس‌جمهور با اوباما جزو آن مصادیق نابجا بودن مدنظر رهبر انقلاب اسلامی بوده و تصمیم اشتباهی گرفته‌اند.

وی افزود: وزیر امور خارجه در این جلسه به نمایندگان گفت که آمریکایی‌ها باید قدم‌های زیادی برمی‌داشتند و بعد ما به تلفن آنها پاسخ می‌دادیم. سخنگوی وزارت امور خارجه اما با اشاره به نشست کمیسیون امنیت ملی و وزیر خارجه از نقل قول های برخی نمایندگان از ظریف در باره سفر نیویورک انتقاد کرد و گفت:برخی موارد مطالب منتشره کاملاً در مغایرت با اظهارات وزیر امور خارجه در این نشست بوده است .