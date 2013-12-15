تسنیم: پورمختار روز گذشته اعلام کرد، آقای زنجانی بدهی دو میلیارد و 60 میلیون یورویی اش به وزارت نفت را به یکی از حسابهای این وزارتخانه واریز کرد که این مسئله به تایید بانک مرکزی هم رسیده است.
خبرنگار تسنیم این خبر را از بانک مرکزی پیگیری کرد که یک مقام مسئول در بانک مرکزی پاسخ داد، واریز بدهی دو میلیارد یورویی بابک زنجانی را فعلاً تائید نمیکنیم و نیاز به بررسی بیشتر هست.
بدهی بابک زنجانی پرداخت شد؟ وزارت نفت: صحبت نمیکنیم/ مجلس: هفته آینده بررسی میکنیم
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی عنوان میشود روز گذشته بابک زنجانی، بدهی بیش از 2 میلیارد یورویی خود به وزارت نفت را پرداخته که نمایندگان مجلس از این موضوع اعلام بیاطلاعی میکنند.
در پیگیری خبرنگار تسنیم از وزارت نفت نیز عنوان شد: ترجیح میدهیم فعلاً در این خصوص صحبتی نکنیم.
محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس که مصاحبههایی کوتاه از وی در ساعات گذشته از پرداخت بدهی بابک زنجانی حکایت داشته، در دسترس نیست. علاوه بر وی، دیگر اعضای کمیسیون اصل 90 و بیشتر اعضای کمیسیون انرژی مجلس نیز در دسترس نیستند.
داوود محمدی دیگر عضو کمیسیون اصل 90 و مسعود میرکاظمی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس از این موضوع ابراز بیاطلاعی میکنند و بررسی این موضوع را به هفته آینده و بازگشت نمایندگان مجلس از حوزههای انتخابیه خود موکول کردهاند.
نکته جالب توجه در سکوت معنادار وزارت نفت و بیتفاوتی نمایندگان مجلس این است که هنوز هیچ برنامهای برای هزینه شدن این رقم قابل توجه به دست آمده از فروش نفت در سالهای گذشته از سوی دولت یا بخشهای نظارتی چون مجلس اعلام نشده است.
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