کلاهبرداری از طریق سایت همسریابی

ایسنا: سرگرد مصطفی نوروزی گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان اراکی مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی از این شهروند، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و تحقیقات برای شناسایی متهم آغاز شد.

وی افزود: پس از تحقیقات گسترده کارآگاهان و کارشناسان پلیس فتا فرد کلاهبردار که با تشکیل سایت همسریابی و مطرح نمودن موضوع خواستگاری از افراد مختلف و با فریب دادن شخص مورد نظر و دریافت مبلغ شش میلیون و پانصد هزار تومان وجه نقد ارتباط خود را قطع می کرده است شناسایی شد.

رییس پلیس فتای استان مرکزی در ادامه عنوان کرد: متهم که در یکی از استانهای همجوار حضور داشت با انجام اقدامات فنی و پلیسی و در اقدامی غافلگیرانه دستگیر شد.

نوروزی اظهار کرد: متهم پس از دستگیری به دو فقره کلاهبرداری در این زمینه اعتراف و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

وی در این خصوص به تمامی شهروندان هشدار داد: از صحت هویت و عناوین اعلامی در سایت‌های همسریابی و اتاق های گفت و گو قبل از ارائه اطلاعات شخصی و خانوادگی اطمینان حاصل نمایند و تا عدم شناخت کافی از فرد مقابل بدون اطلاع والدین از ملاقات‌های حضوری با این افراد اکیدا خودداری فرمایند چراکه ارتباطات در بستر اینترنت مجازی بوده و هویت واقعی مخاطب برای کاربران مشخص نیست.