روحانی: وضعیت سلامت در سال آینده متفاوت خواهد بود

ایسنا: حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی صبح امروز (شنبه) در هفتاد و ششمین اجلاس رؤسای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات درمانی کشور، به عزم دولت در زمینه بهداشت و درمان اظاره کرد و گفت: دولت در زمینه بهداشت آماده است تا تمام تلاش خود را به کار گیرد.
وی اضافه کرد: ما در موضوع سلامت باید به مساله بهداشت توجه جدی داشته باشیم و در واقع باید کاری کنیم که به مرحله درمان نرسیم.
روحانی با اشاره به اهمیت مقوله بهداشت و با بیان اینکه "اولین موضوع، بهداشت است"، گفت: در واقع ما باید به این موضوع توجه کنیم که باید چکار کنیم که بدن سالم بماند و بتواند در برابر بیماریها مقاومت کند. البته هر چقدر که به موضوع بهداشت نیز توجه شود، بیماری وجود دارد و انواع میکروبها و ویروسها هستند ولی باز هم تاکید بر آن است که باید به موضوع بهداشت توجه بیشتری شود.
رئیسجمهور با بیان اینکه "وزارت بهداشت به تنهایی قادر نیست تمام مسئولیت موضوع بهداشت را بر عهده بگیرد"، تاکید کرد: ارگانها و سازمانهای دیگری نیز در ارتباط با مقوله بهداشت مسئولیت و وظیفه دارند. مثلا کسانی که در ارتباط با صنایع غذایی و مواد غذایی فعالیت میکنند، میتوانند به موضوع بهداشت کمک کنند.
وی با بیان اینکه "دولت تمام توان خود را در ارتباط با موضوع بهداشت به کار میگیرد"، افزود: در واقع همه باید تلاش کنیم که در زمینه بهداشت موفق شویم. البته همانطور که گفتم، طبیعی است که نیاز به درمان نیز داریم ولی هرچقدر سرمایهگذاری در موضوع بهداشت بیشتر شود، سرمایهگذاری در حوزه درمان کمتر خواهد شد و مشکلات ما در بخش درمان کاهش مییابد.
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه "باید تمام ابزار و مسائلی را که مانع میشود انسان سالم به انسان بیمار تبدیل شود، مورد توجه قرار داد"، گفت: مثلا جادههای کشور ما گاه دردسر ایجاد میکنند یا اگر صنعت اتومبیل کشور شایسته نباشد، موجب بروز دردسرها و ایجاد تصادفهایی میشود.
روحانی ادامه داد: وقتی یک نفر فوت میکند، مساله برای خانواده و بازماندگانش ایجاد میشود ولی وقتی کسی مجروح میشود، این سرآغاز مسائل برای درمان است. ما باید تلاش کنیم که مردم نیاز به درمان پیدا نکنند و همانطور که گفتم دولت آمادگی دارد تا حمایتهای لازم را انجام دهد. البته این بدان معنا نیست که دولت تمام منابع لازم را در اختیار دارد ولی موضوع بهداشت و درمان جزو اولویتهای اصلی دولت است.
رئیسجمهور با اشاره به اینکه "در بودجه سال 93 دولت به بخش سلامت توجه داشته است"، به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها از سال آینده نیز اشاره کرد و گفت: وقتی که قدم دوم یارانهها آغاز شود، شما مشاهده میکنید که سلامت جزو اولویتهای این دولت است و خواهد بود.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود خطاب به رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور که در این اجلاس حضور داشتند، با بیان اینکه "کار سنگینی بر دوش دارید"، اظهار کرد: شما نمیخواهید صرفاً یک پزشک تربیت کنید؛ پزشکی که بیماری را تشخیص میدهد و راه علاج آن را میداند بلکه ما پزشکی میخواهیم که یک قدم بالاتر از این مسائل باشد.
روحانی اضافه کرد: مردم از پزشک، روحیه میخواهند. نحوه برخورد پزشک با مردم بسیار مهم است. بیماری که به شما مراجعه میکند دغدغه دارد؛ از جمله اینکه بیماریاش تا چه حد است و آیا درمان میشود؟ چقدر مخارج دارد؟ و دغدغههایی برای خانوادهاش دارد و اولین قدم این است که پزشک از حجم دغدغههای روحی، روانی و فکری بیمار بکاهد.
وی با بیان اینکه "خیلی مهم است که چطور پزشکان با مردم برخورد کنند"، افزود: هرچقدر که پزشک به کرامت بیمار بیشتر توجه کند و در برابر بیمار متواضعتر باشد، به درمان او کمک کرده است؛ چراکه درمان از اینجا و از نحوه برخورد پزشک با بیمار شروع میشود، نه از نسخه. ما باید یادمان باشد که بیمار، پدر، مادر، خواهر، برادر یا فرزند ماست و نوع رفتار ما با مردم بسیار مهم است.
رئیسجمهور خطاب به شرکتکنندگان در این اجلاس ادامه داد: شما بزرگان میخواهید افرادی را تربیت کنید که سلامت جامعه ما را تضمین کنند. در واقع من دلم میخواهد به شما بگویم به جای پزشک، «حکیم» تربیت کنید؛ چراکه علاوه بر تشخیص بیماری و درمان آن، حکیم بودن و نحوه برخورد با مردم و حفظ کرامت آنها بسیار مهم است و در واقع اخلاق پزشکی از همینجا شروع میشود.
روحانی خاطرنشان کرد: من در یک سخنرانی دیگر نیز گفتم که پزشکان ما باید شجاعت و شهامت بیشتری به خرج دهند. یک بیمار ممکن است که از شما تقاضا کند که برای او مثلا MRI یا عکس بگیرید و در این ارتباط اصرار کند ولی اگر تشخیصتان این باشد که نیازی نیست، ولی این کار را انجام بدهید و تجویز کنید، این با اخلاق پزشکی سازگار نیست. بحث پول و مخارج نیست، بلکه بحث سلامت بیمار مطرح است و ممکن است مثلا بر اثر اشعه MRI یا عکس، سلامتی بیمار در معرض خطر قرار بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه "شجاعت و شهامت یکی از ویژگیهای اخلاق پزشکی است"، گفت: شما باید به بیمار بگویید که به این کار نیازی ندارد و انجام این کار برای او مضر است.
رئیسجمهور در ادامه اظهار کرد: امان از این صفحههای نسخه که برخی فکر میکنند تا پایین صفحه و تا آخر باید پر شود. نسخه، برگه امتحان نیست که تصور کنید تا پایین و آخر آن باید پر شود. دارو باید به مقدار ضرورت تجویز شود.
روحانی با بیان اینکه "مصرف دارو در کشور ما دو برابر میانگین جهانی است"، گفت: راهحل این موضوع این است که در نوشتن نسخه و دادن دارو به مقدار ضرورت اکتفا کنیم.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود تاکید کرد: ما باید کاری کنیم که بیمار هر کجا هست با کوتاهترین سفر درمان شود و مجبور نباشد که مثلا از روستا به تهران برای درمان بیاید. باید بار سفر را برای آنها کوتاه کنیم و توازن و تعادل را در زمینه امکانات پزشکی در سطح کشور ایجاد کنیم. به نظرم بهداشت و درمان را باید از روستاها آغاز کنیم و بعد از آن به دیگر نقاط گسترش دهیم.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود، به پیگیریهای وزیر بهداشت در دولت برای رفع مشکلات حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: وزیری که در رأس این مسئولیت قرار گرفته، دردآشنا و پیگیر امور است. وزیری است که با تمام وجود برای حل معضلات تلاش میکند و وقتی یک وزیر برای مشکلات و پیگیری آنها حتی عصبانی شود و داد بکشد، این ارزشمند است.
روحانی با بیان اینکه "ما نیز در حد توان تلاش میکنیم که به موضوع سلامت و بهداشت و درمان توجه کنیم"، گفت: انشاءالله در همین اسفندماه در حد توان قدمهایی را برخواهیم داشت؛ چراکه سلامت یکی از اولویتهای مهم این دولت و شخص رئیسجمهور است.
وی همچنین تاکید کرد: نباید اینگونه باشد که وقتی بیمار وارد بیمارستان میشود به او بگوییم برو فلان خیابان فلان دارو را بخریا فلان خیابان فلان وسایل را تهیه کن و ما باید این مسائل را حل کنیم.
رئیسجمهور ادامه داد: به ظاهر، کوهی از مشکلات در این زمینه پیش چشم ماست ولی با اراده و همیاری، انشاءالله این کوه تبدیل به کاه میشود.
روحانی با بیان اینکه "کشور از لحاظ پزشکی ظرفیت، پتانسیل و مقبولیت خوبی دارد"، افزود: ما در مرتبهای هستیم که وقتی مردم بیمار میشوند، اینگونه نیستند که بلافاصله برای درمان بلیط هواپیما بگیرند که به خارج سفر کنند و اکنون توانمندیهای ما در زمینه پزشکی خوب است.
وی خاطرنشان کرد: من متخصص این رشته نیستم ولی تعداد زیادی از متخصصانی که برای شرکت در کنگرهها به ایران سفر کردهاند، توانمندیهای ایران را در این زمینه مورد تجلیل قرار دادهاند و حتی اگر کسی هم چیزی نگوید، ما خودمان این پیشرفتها را میبینیم.
رئیسجمهور با بیان اینکه "این مقبولیت علاوه بر داخل، در سطح منطقه و جهانی نیز وجود دارد"، گفت: با توجه به این موضوع ما میتوانیم بیماران خارجی را در بخشی از خدمات درمانی جذب کنیم یعنی گردشگری سلامت در کشورمان ایجاد کنیم و با درآمد ناشی از آن میتوان بخشی از مخارج سلامت را تهیه کرد.
روحانی با بیان اینکه "باید برگردیم به دورانی که در تمام منطقه در ارتباط با علم پزشکی حرف از ایران بزنند"، گفت: مثلا در مناطق آزاد میتوانیم تسهیلات پزشکی مناسب ایجاد کنیم که بیماران خارجی بدون اینکه احتیاج به ویزا داشته باشند، بیایند و درمان شوند و گردشگری سلامت را داز این طریق گسترش دهیم.
وی به فداکاریهای پزشکان کشور در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و یادآور شد: در دوران دفاع مقدس، بخش پزشکی ما خدمات شایسته و ارزشمندی را ارائه داد و تعدادی از پزشکانمان نیز شهید شدند.
رئیسجمهور افزود: اکنون نیز پزشکان دلسوز زیاد داریم و فقط این را نبینیم که مثلا یک پزشک پول زیاد گرفته است. ما یک جامعه شریف، دلسوز و بزرگ پزشکی داریم که در بخش سلامت، بهداشت و درمان مشغول فعالیت هستند. حال ممکن است یک نفر یا چند نفر تخلف کرده باشند که در همه قشرها و گروهها گاه چنین افرادی هستند ولی ما باید جامعه بزرگ فرهیخته پزشکی را ببینیم که در دوران دفاع مقدس ایثار کردند و اکنون نیز فداکاری میکنند. اکنون نیز خیلی از پزشکان بزرگ را در کشور داریم که میتوانند از ایران بروند و درآمدشان را چند برابر کنند ولی در ایران ماندهاند و میمانند.
روحانی در بخش دیگری از صحبتهای خود اظهار کرد: من به آقای هاشمی (وزیر بهداشت) پیشنهادی را مطرح کردم که البته نمیدانم چقدر امکان دارد که تحقق پیدا کند. مثلا اینکه بیمارستانهایی را در تهران و شهرستانها به این موضوع اختصاص دهیم که در ساعاتی معین، پزشکان بیایند و داوطلبانه فعالیت کنند. برای مثال، هفتهای دو ساعت بیایند و در آن بیمارستان بصورت داوطلبانه و مجانی کار کنند تا به آن صفا و روحیه جهادی که وجود داشت برگردیم و جامعه این روحیه را ببیند و بشناسد.
وی با بیان اینکه "انشاءالله کمبودها و مشکلات را قدم به قدم رفع خواهیم کرد"، گفت: تقریبا برایمان روشن است که انشاءالله سال آینده در این موقع وضعیت سلامت ما متفاوت از اکنون خواهد بود، نه اینکه به شرایط مطلوب برسیم، چراکه ما با شرایط مطلوب فاصله داریم اما حتما چند گام مهم در سال آینده برمیداریم.
رئیسجمهور ادامه داد: در زمینه مرحله بعدی هدفمندی یارانهها که از سال آینده شروع میشود، بخشی از درآمدی که به دست میآید حتماً به موضوع سلامت اختصاص داده میشود و ما تلاش میکنیم که سهم مردم در درمان را قدم به قدم کاهش دهیم؛ گرچه ممکن است چند سال تا رسیدن به نقطه مطلوب طول بکشد ولی ما قدمهای اولیه را برمیداریم.
روحانی بار دیگر با تاکید بر اینکه "دولت در بخش سلامت مصمم است"، اظهار کرد: شک ندارم که همه اساتید و همه کسانی که در این ارتباط دستاندرکارند در این زمینه مصمم هستند و انشاءالله همه دست به دست هم دهیم که این کاروان را به مقصد برسانیم و مورد رضایت خداوند باشد.
رئیسجمهور در ادامه صحبتهای خود با ابراز خرسندی از حضور در اجلاس رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور، خطاب به آنها گفت: شما مسئولیت سنگینی بر عهده دارید. آموزش و تعلیم جوانان بااستعداد این کشور برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم، کار بسیار شایسته و ارزشمندی است.
وی با بیان اینکه "پیشرفتهای علمی جهان هم برای شما تسهیلاتی را بوجود آورده و هم مشکلاتی ایجاد کرده است"، افزود: این پیشرفتها ضمن اینکه زندگی انسان را راحتتر کرده، همزمان زندگی را سختتر نیز کرده است. به ظاهر احساس میشود که بدن انسان خیلی راحت شده ولی همین پیشرفتها گاه مشکلاتی را برای بدن و روح انسان ایجاد کرده است؛ مثلاً بدن خلق نشده است که به این میزان سر و صدا و فریاد بشنود و به طور کلی میتوان گفت که بدن و روح ما با شرایط زندگی ماشینی دنیای امروز سازگار نیست.
روحانی در ادامه خطاب به حاضران اظهار کرد: با بدن و روح ناسالم نمیتوان خدمتگزاری خوبی به خانواده، جامعه و کشور داشت. از طرف دیگر، علم و پیشرفت تکنولوژی کار شما را آسانتر کرده است، برای مثال تشخیص بیماریها یا درمان آنها راحتتر شده و صنعت به کمک شما آمده و وضعیت امروز با دیروز متفاوت است ولی در عین حال همین موضوعات، مشکلات و آسیبهای جانبی ایجاد کرده است. داروهای شیمیایی که برای درمان بیمار تجویز میشود، ممکن است آن بیماری را معالجه کند ولی آثار سوء جانبی نیز دارد و باید در مورد آثار سوء جانبی نیز فکر کنیم و آنها را از بین ببریم.
به گزارش ایسنا، پیش از صحبتهای رئیسجمهور، قاضیزاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین جعفریان رئیس دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران به ایراد سخنرانی پرداختند.
در این اجلاس که در سالن کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شده بود، حدود 50 نفر از رؤسای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات درمانی کشور حضور داشتند.
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