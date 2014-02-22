جهنمی به نام‌ مانوس و نائورا

مجله مهر: سال 91 اداره مهاجرت استرالیا تصاویری ویدئویی تحقیر آمیزی از مهاجران ایرانی عازم استرالیا منتشر کرد که قایقشان در حوالی جزیره کریسمس متوقف شده بود. تیتر این تصاویر این بود: «۸۱ ایرانی پیام را دریافت کردند: شما در استرالیا ساکن نخواهید شد». در یکی از این تصاویر، زن گریان را در حالی که سرش را در دستانش گرفته نشان داده می شود و در توضیح آن نوشته می شود: «یک زن پناه‌جو با این حقیقت مواجه می‌شود که اجازه اقامت در استرالیا را نخواهد یافت» تصویر به حدی آزاردهنده بود که روزنامه گاردین در گزارشی درباره وضعیت پناهجویان ایرانی در استرالیا نوشت که وکلای این افراد، اقدام اخیر دولت استرالیا در انتشار تصاویر آنان را پس از آن که اجازه ورود به استرالیا نیافته‌اند، به شدت محکوم کرده‌اند.

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پلیس استرالیا مهاجران غیرقانونی را به جزیره کریسمس منتقل می کند

جزیره کریسمس در ۵۰۰ کیلومتری جنوب اندونزی واقع شده است. با این‌ که این جزیره به لحاظ جغرافیایی فاصله زیادی با خاک اصلی استرالیا دارد اما جزء خاک این کشور به‌ شمار می‌آید. پال فُلی، سفیر استرالیا در تهران، گفته است«ایرانیان بیش از همه کشورها حتی افغان‌ها مهاجرت غیرقانونی به استرالیا داشته‌اند».

در اردوگاه های جزیره کریسمس پناهندگان غیرقانونی از کشورهای منطقه خاورمیانه و جنوب شرق آسیا نگهداری می شوند که توسط باندهای قاچاق انسان برای انتقال به استرالیا از اندونزی به این منطقه برده شده اند. وجه تسمیه این جزیره به این خاطر است که کاپیتان مینورز انگلیسی در سال 1643 این جزیره را دقیقاً در روز ۲۵ دسامبر برابر با روز کریسمس کشف کرد.

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ده ها نفر در مسیر مهاجرت غیرقانونی به استرالیا قبل از آنکه به جهنم نائورا برسند در آب ها غرق می شوند

دی ماه امسال مرکز بین المللی خدمات پزشکی و بهداشتی در گزارشی وضعیت بهداشتی مهاجران غیرقانونی بازداشت شده در جزیره کریسمس را بحرانی و غیراستاندارد اعلام کرد. در این گزارش 92 صفحه ای که توسط پزشکان بخش مهاجرات تهیه شده بود، آمده بود: بر اساس کوتاهی زمان برای ارسال پناهجویان به جزایر نائورا و مانوس آزمایش این افراد در کمتر از پنج دقیقه و در حالی که آنها تازه از سفر بر روی کشتی ها بازگشته اند و لباس آنها آلوده به فضولات انسانی است، انجام می شود.

یکی از پزشکان در این گزارش نوشته است: این افراد از وضعیت خود خجالت زده هستند و به خاطر بوی بد و آلودگی ها عذرخواهی می کنند. در ژانويه سال جاري مهاجران به استراليا که در جزيره کريسمس اسکان داده شده‌ بودند با اعتصاب غذا و دوختن دهان خود به رفتاري که با آنها مي‌شود اعتراض کردند.

اعتصاب های غذایی و شورش ها در جزایر مانوس و نائورا به یک امر طبیعی تبدیل شده است

نائورا و مانوس محل اقامت بعدی کسانی که در بازداشتگاه کریسمس زندانی هستند هم دست کمی از کریسمس ندارد. این ها دو جزیره دور افتاده هستند که دران جا حکومت استرالیا دو کمپ را برای پناهجویان ایجاد کرده است. تا زمانی که درخواست های پناهنده گی پناهجویان مراحل خود را طی نکند، مهاجران درین کمپ ها باقی میمانند. در این دو جزیره امکانات رفاهی، امکانات بهداشی و امکانات اموزشی در حداقل های خود است. مهاجران بارها با انتقاد از وضعیت زنده گی شان در این کمپ ها خواستار مسدود شدن این کمپ‌ها شده اند. اعتراض هایی که گاه به شکل اعتصاب غذا انجام شده و گاه به شورش کشیده شده و گاه به مرگ برخی از مهاجران منجر شده است. در یکی از این اعتصاب ها، مهاجران اعلام کردند که در جزیره نائورا شبانه روز در شکنجه روحی قرار داریم. 27 بهمن ماه چندين نفر در تنش‌هاي رخ داده در اين اردوگاه زخمي شده‌اند و 35 تن از پناهجويان نيز از آن گريخته‌اند. درگیری ها و شورش اخیری هم که از گذشته در جزیره مانوس رخ داده است يک کشته و 77 زخمي برجاي گذاشته است. تنها کشته این واقعه یک ایرانی است.

رضا براتی سال گذشته با قایقی به همراه 51 ایرانی و 13 کرد دستگیر شدند. وی در 27 آگوست به جزیره مانوس منتقل شد. خانواده او خواستار انتقال پیکر جوان 23 ساله خود به ایران شده اند.

