به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالکریم هاشمی ظهر یکشنبه در آیین آغاز طرح تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد کیش و قشم در سراسر هرمزگان، این طرح را یکی از مطالبات دیرینه مردم و نمایندگان استان عنوان کرد و گفت: اجرای این مطالبه می‌تواند زمینه افزایش رضایتمندی عمومی و بهره‌مندی مردم از مزایای مناطق آزاد را فراهم کند.

وی با قدردانی از مسئولان استانی، اعضای شورای تأمین و مدیران مناطق آزاد برای اجرای این طرح، اظهار کرد: انتظار می‌رود سازوکار اجرای آن به گونه‌ای باشد که همه مردم استان بتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این استان در حوزه‌های اقتصاد دریامحور، بنادر، شیلات، آبزی‌پروری، کشاورزی، گردشگری، صنعت و مسکن افزود: هرمزگان از قابلیت‌های کم‌نظیری برای تبدیل شدن به یکی از محورهای اصلی توسعه کشور برخوردار است و باید این ظرفیت‌ها به‌صورت عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد.

هاشمی نخل‌ابراهیمی با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ اخیر، توزیع متوازن ظرفیت‌های اقتصادی و بندری را ضرورتی راهبردی دانست و گفت: تجربه این دوره نشان داد که تمرکز امکانات در چند نقطه کشور پاسخگوی نیازهای آینده نیست و باید از ظرفیت بنادر و مناطق کمتر برخوردار نیز استفاده شود.

وی تمرکزگرایی در تصمیم‌گیری را از موانع اصلی توسعه عنوان کرد و گفت: تصمیم‌گیری متمرکز در پایتخت موجب نادیده گرفتن ظرفیت‌های استان‌ها شده است؛ در حالی که توسعه متوازن کشور نیازمند واگذاری اختیارات بیشتر به مدیران استانی است.

نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست تفویض اختیار به استانداران افزود: این رویکرد اقدامی مثبت است و باید استمرار یابد تا استان‌ها بتوانند متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای خود تصمیم‌گیری کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: اجرای طرح تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد، آغاز بهره‌گیری گسترده‌تر از ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری و گردشگری هرمزگان و گامی در مسیر توسعه متوازن این استان باشد.