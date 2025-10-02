سفر یک روزه رئیس جمهور به هرمزگان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سفر یکروزه رئیسجمهور به استان هرمزگان، مرحله دوم نیروگاه برق آلومینیوم المهدی و مرحله دوم آبشیرینکن با ظرفیت تولید یک میلیون مترمکعب به بهرهبرداری رسید.
رئیس دولت چهاردهم علاوه بر افتتاح این پروژههای عمرانی و تولیدی، دیدارهای جداگانهای با مسئولان مدرسهسازی، فعالان اقتصادی و سرمایهگذاری، جامعهی اجتماعی، فرهیختگان و نخبگان استان برگزار کرد.
از دیگر برنامههای این سفر میتوان به بازدید از نمایشگاه صنایعدستی و دانشبنیان، امضای تفاهمنامهها، حضور در جلسه شورای برنامهریزی هرمزگان و برگزاری نشست خبری اشاره کرد.
در مجموع، بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری برای توسعه استان هرمزگان در این سفر تصویب و اختصاص یافت.
