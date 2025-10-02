  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۹

سفر یک روزه رئیس جمهور به هرمزگان پایان یافت

بندرعباس- رئیس جمهور پس از بررسی طرح برنامه های توسعه در هرمزگان این استان را ترک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در سفر یک‌روزه رئیس‌جمهور به استان هرمزگان، مرحله دوم نیروگاه برق آلومینیوم المهدی و مرحله دوم آب‌شیرین‌کن با ظرفیت تولید یک میلیون مترمکعب به بهره‌برداری رسید.

رئیس دولت چهاردهم علاوه بر افتتاح این پروژه‌های عمرانی و تولیدی، دیدارهای جداگانه‌ای با مسئولان مدرسه‌سازی، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاری، جامعه‌ی اجتماعی، فرهیختگان و نخبگان استان برگزار کرد.

از دیگر برنامه‌های این سفر می‌توان به بازدید از نمایشگاه صنایع‌دستی و دانش‌بنیان، امضای تفاهم‌نامه‌ها، حضور در جلسه شورای برنامه‌ریزی هرمزگان و برگزاری نشست خبری اشاره کرد.

در مجموع، بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای توسعه استان هرمزگان در این سفر تصویب و اختصاص یافت.

