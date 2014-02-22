نحوه توزیع میوه شب عید

فارس: یدالله صادقی در خصوص قیمت میوه شب عید اظهار داشت: بر اساس تفاهمی که بین ستاد تنظیم بازار و اتحادیه باغداران صورت گرفته است، قیمت هر کیلوگرم پرتقال بین 1500 تا 1600 تومان به سردخانه‌ها تحویل داده می‌شود.

وی افزود: قیمت هر کیلوگرم سیب درجه یک بسته‌بندی شده بین 3000 تا 3300 تومان و قیمت هر کیلوگرم سیب ممتاز و دست‌چین شده 3600 تا 3850 تومان به سردخانه‌ها تحویل داده می‌شود.

رئیس سازمان صنعت استان تهران گفت: دلیل تنوع قیمت سیب این است که این محصول از استانهای مختلفی تهیه می‌شود.

صادقی در خصوص شبکه توزیع سیب و پرتقال گفت: در حال طراحی این شبکه هستیم، تاکنون میادین میوه و تره‌بار، شبکه‌های صنفی و شبکه‌های زنجیره‌ای که امکان توزیع میوه دارند برای شب عید طراحی شده‌اند.

وی افزود: 3500 تن پرتقال و 2000 تن سیب برای استان تهران ذخیره‌سازی شده است و بر اساس تفاهم صورت گرفته با سازمان تعاون روستایی ذخیره‌سازی پرتقال در حال افزایش است.

صادقی در خصوص قیمت مصرف کننده میوه شب عید گفت: به قیمت‌های گفته شده قیمت جابجایی، نگهداری مجدد و سود شبکه توزیع نیز اضافه می‌شود و پس از آن قیمت مصرف‌کننده مشخص خواهد شد.

وی افزود: اگر دولت یارانه بدهد ممکن است قیمت تمام شده کاهش داشته باشد.