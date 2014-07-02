لاک پشت غول پیکری که هویج دوست دارد

تیم ملی بلژیک دیشب با پیروزی مقابل آمریکا، به جمع 8 تیم برتر جام جهانی 2014 راه یافت. (گتی ایمیجز)
یک گونه خاصِ عظیم الجثه و 63 ساله لاک پشت در حال خوردن هویج از دستِ یک بازدیدکننده از "پارک خزندگان استرالیا" در سامبرزبای است. (رویترز)
پیش از طلوع آفتاب، جنگندههای رژیم صهیونیستی، دهها حمله هوایی به رفح (جنوب غزه) کردند. (گتی ایمیجز)
معترضین در هنگ کنگ خواستار آزادیهای بیشتر هستند. (خبرگزاری فرانسه)
پلیسی در مراسمی در کولومبو (سریلانکا) به دنبال موتور جدیدش است .279 موتور قدرتمند برای نظارت ترافیکی به پلیسهای این کشور تحویل داده شده است. (خبرگزاری فرانسه)
زن عراقی با کودک گرمازده خود، تنها یکی از بیش از 1000 نفری است که از درگیریها نزدیک موصل و تلعافر گریختهاند. (گتی ایمیجز)
در جلسه افتتاحیه دور جدید پارلمان اروپا، معترضین پشت خود را به تریبون اصلی کردند. (خبرگزاری فرانسه)
اعتصاب 24 ساعته رانندگان تاکسی در اعتراض به اپلیکشینهای مسافرکشی، باعث خالی بودنِ ایستگاه "سانتس ترین" در بارسلونا (اسپانیا) شده است. (گتی ایمیجز)
یک کارگر در اولین روز از اعتصاب سراسری اتحادیه ملی کارگران بخش فلزات آفریقای جنوبی در ژوهانسبورگ تجمع کردند. (خبرگزاری فرانسه)
چشمان ناامید هواداران الجزائر که در پایتخت کشورشان شاهد شکست تیمشان در وقت اضافه در مقابل آلمان هستند. (گتی ایمیجز)
در بحبوحه جام جهانی، این تکراری ترین تصویر این روزهای فلسطینیهاست.تشییع جنازه شهید 18 ساله "یوسف ابو زاقر" در اردوگاه پناهجویان جنین در کرانه باختری (فلسطین). (خبرگزاری فرانسه)
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