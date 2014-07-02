لاک پشت غول پیکری که هویج دوست دارد

گزیده تصاویر خبری امروز، شاید حاشیه ای باشد در جام جهانی. رقابتی که همه اخبار را به حاشیه برده است. اما دیدن عکس‌های خبری امروز شاید روزنه ای کوچک باشد برای آن که بدانید تب فوتبال در دنیا، چه خبرهایی را به حاشیه برده است. گزیده عکس‌های خبری امروز به انتخاب «مجله مهر» را ببینید.