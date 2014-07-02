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۱۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۰۰

لاک پشت غول پیکری که هویج دوست دارد

لاک پشت غول پیکری که هویج دوست دارد

گزیده تصاویر خبری امروز، شاید حاشیه ای باشد در جام جهانی. رقابتی که همه اخبار را به حاشیه برده است. اما دیدن عکس‌های خبری امروز شاید روزنه ای کوچک باشد برای آن که بدانید تب فوتبال در دنیا، چه خبرهایی را به حاشیه برده است. گزیده عکس‌های خبری امروز به انتخاب «مجله مهر» را ببینید.

تیم ملی بلژیک دیشب با پیروزی مقابل آمریکا، به جمع 8 تیم برتر جام جهانی 2014 راه یافت. (گتی ایمیجز)

یک گونه خاصِ عظیم الجثه و 63 ساله لاک پشت در حال خوردن هویج از دستِ یک بازدیدکننده از "پارک خزندگان استرالیا" در  سامبرزبای است. (رویترز)

 

پیش از طلوع آفتاب، جنگنده‎های رژیم صهیونیستی، ده‎ها حمله هوایی به رفح (جنوب غزه) کردند. (گتی ایمیجز)

 

معترضین در هنگ کنگ خواستار آزادی‎های بیشتر هستند. (خبرگزاری فرانسه)

 

پلیسی در مراسمی در کولومبو (سریلانکا) به دنبال موتور جدیدش است .279 موتور قدرتمند برای نظارت ترافیکی به پلیس‎های این کشور تحویل داده شده است. (خبرگزاری فرانسه)

 

زن عراقی با کودک گرمازده خود، تنها یکی از بیش از 1000 نفری است که از درگیری‎ها نزدیک موصل و تلعافر گریخته‎اند. (گتی ایمیجز)

 

در جلسه افتتاحیه دور جدید پارلمان اروپا، معترضین پشت خود را به تریبون اصلی کردند. (خبرگزاری فرانسه)

 

اعتصاب 24 ساعته رانندگان تاکسی در اعتراض به اپلیکشین‎های مسافرکشی، باعث خالی بودنِ ایستگاه "سانتس ترین" در بارسلونا (اسپانیا) شده است. (گتی ایمیجز)

 

یک کارگر در اولین روز از اعتصاب سراسری اتحادیه ملی کارگران بخش فلزات آفریقای جنوبی در ژوهانسبورگ تجمع کردند. (خبرگزاری فرانسه)

 

چشمان ناامید هواداران الجزائر که در پایتخت کشورشان شاهد شکست تیمشان در وقت اضافه در مقابل آلمان هستند. (گتی ایمیجز)

 

در بحبوحه جام جهانی، این تکراری ترین تصویر این روزهای فلسطینی‌هاست.تشییع جنازه شهید 18 ساله "یوسف ابو زاقر" در اردوگاه پناهجویان جنین در کرانه باختری (فلسطین). (خبرگزاری فرانسه)

کد مطلب 2407684

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