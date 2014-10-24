تدوین آیین نامه حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات ارتباطی/ الزام اپراتورها به خرید محصولات داخلی

سید مجتبی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، مهمترین اقدامات در جهت تعامل با تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را در دولت یازدهم تشریح کرد.

وی با بیان اینکه حمایت از پروژه های جدید شرکتهای تولیدکننده مخابراتی، سخت افزاری، نرم افزاری و فناوری اطلاعات در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد ادامه داد: تاکنون حمایت های مالی و معنوی بسیار خوبی از این شرکتها شده است و این موضوع همچنان نیز ادامه دارد.

معاون فناوری و امور بین الملل وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید براینکه سعی کردیم به مشکلات بخش خصوصی نیز بپردازیم، افزود: از طریق تعامل مثبت با سندیکای صنعت مخابرات و نیز سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در جریان مسائل این حوزه قرار گرفته ایم و بسیاری از مسائل ومشکلات بخش خصوصی صنعت ICT را رفع کرده ایم.

دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه بازار اصلی کشور در این بخش، در اختیار اپراتورهای مخابراتی قرار دارد گفت: متاسفانه طی سالهای اخیر میان این اپراتورها و تولیدکنندگان داخلی فاصله افتاده است و اپراتورها در حد زیادی نیازهای خود را از خارج کشور تامین می کردند و از تولیدات داخلی کمتر استفاده شده است از این رو سعی کرده ایم با اپراتورها و تولیدکنندگان هماهنگی داشته باشیم تا ارتباطی موثر میان بازار و تولیدات داخلی فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع در قالب تدوین آیین نامه در حال پیش روی است و امیدمی رود تا دو ماه آینده قدم های عملی و اجرایی آن برداشته شود؛ براین اساس سالانه نیازهای گسترده اپراتورها از بازار داخلی تامین می شود و تولیدات داخلی مورد استفاده اپراتورها قرار می گیرد.

هاشمی با تاکید براینکه ممکن است برخی تولیدات داخلی پاسخگوی اپراتورها نباشد، افزود: حداقل بخشی از نیازهای اپراتورها از طریق تولیدات داخلی قابل تامین است.

وی بر الزام اپراتورها بر خرید تجهیزاتی که در داخل کشور تولید می شوند تاکید کرد و گفت: برای مثال طبق هماهنگی های به عمل آمده در زمینه تجهیزات کابل های مخابراتی نوری که توانایی تولید آن در کشور وجود دارد شرکت مخابرات جلوی خرید خارجی را بگیرد و از ظرفیتهای تولیدی داخل استفاده کند. در همین حال برای سایر اپراتورها نیز دستورالعمل مشخصی دیده شده که به اجرای آن الزام خواهند داشت.